Großer Bahnhof für die DDR

Siegfried Lorenz Egon Krenz (Mitte) auf dem Tiananmen-Platz in Beijing

Déjà-vu für Egon Krenz in Beijing. Sein Buch »China, wie ich es sehe« wurde am Mittwoch vergangener Woche genau dort präsentiert, wo er vor fast dreißig Jahren schon einmal untergebracht war. Im Auftrag Erich Honeckers hatte er damals die offiziellen Glückwünsche der DDR zum 40. Jahrestag der Volksrepublik China überbracht. Er war mit Staatslenker Deng Xiaoping zusammengetroffen und mit Jiang Zemin, dem ersten Mann in der Partei. Letzterer hatte ihn in seinem Arbeitszimmer mit einem Zitat aus Goethes »Faust« willkommen geheißen: »Das ist der Weisheit letzter Schluss: / Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern muss.«

Das Gästehaus der Regierung gibt es also noch. Wie den Staat, der es betreibt. Nur der, für den Krenz damals unterwegs war, existiert nicht mehr. Die DDR ist tot, China hingegen schickt inzwischen Sonden auf den Mond und dringt in die Tiefsee vor, vor allem aber: In den vergangenen Jahrzehnten wurden 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Kein kleiner Schritt für die Menschheit.

Zur Buchvorstellung im Diaoyutai State Guesthouse hatte der Verlag des Außenministeriums geladen. Unter den über hundert Gästen waren auch etliche im Ministerrang, Vertreter aus der Parteiführung, Diplomaten und Wissenschaftler. Ziemlich großer Bahnhof für einen Senior aus Deutschland. Gleich vier prominente Redner würdigten, jeder auf seine Weise, dessen Buch, beispielsweise als »wertvolles Geschenk eines bewährten europäischen Sozialisten zum 70. Geburtstag der Volksrepublik China«. In diesem Urteil waren erkennbar Vokabeln versteckt, die nicht nur Krenz und seinen Begleiter und Freund Siegfried Lorenz, ehemals Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt, aufmerken ließen. Offenkundig erfährt die Sicht Chinas auf den Osten Deutschlands und dessen Vergangenheit einige neue Akzentuierungen.

Die Premiere des Krenz-Buches fand am 26. April 2018 in der jW-Ladengalerie in Berlin statt, inzwischen erschien in Deutschland eine erweiterte Neuauflage. In Bejing wurde der Verlag »Weltwissen« des Außenministeriums darauf aufmerksam. Und nicht nur dieser. Nach einem Auszug, den Mei Zhaorong, Botschafter in der BRD von 1988 bis 1997, im November 2018 in Bejing präsentiert hatte, interessierte man sich auch an höherer Stelle dafür. Mei gilt als profunder Deutschlandkenner. Zur Arbeit von Krenz hatte er gesagt: »Er urteilt als Marxist, vergleicht, inwiefern die Theorien von Karl Marx und Friedrich Engels sich in der Entwicklung Chinas und seiner Politik niederschlagen und deren Prinzipien Anwendung finden, während der europäische Sozialismus daran litt, dass die Grundsätze des Marxismus-Leninismus nicht richtig angewendet wurden. Das Verschwinden des sowjetischen Sozialismusmodells, so Krenz, bedeute jedoch nicht den Untergang des Weltsozialismus. Die Erfolge Chinas verleihen der Idee des Sozialismus neue Impulse, die ganze Welt richtet heute ihren Blick auf China.« Auch am Mittwoch äußerte sich Mei Zhaorong zu Problemen des deutschen Sozialismus, die Rolle der DDR in der Geschichte und die gegenwärtige Lage in Ostdeutschland.

Die großen Medienhäuser des Landes hatten ihre Vertreter geschickt. Sie wollten von Krenz wissen, worin er die Gründe für Chinas erfolgreiche Politik sehe und welchen Platz er der Volksrepublik in der Welt zuweist. Krenz äußerte sich zunächst gewohnt diplomatisch. Dann aber redete er doch Klartext: »Mir imponiert, mit welcher Ruhe und Sachlichkeit die chinesische Führung unter Leitung von Xi Jinping agiert. Die Botschaft, die ich hier höre, heißt: China lässt sich nicht provozieren. Es will Dialog statt Konfrontation. Es bedroht kein Land. Es wird niemals nach Hegemonie und Expansion streben, immer aber seine legitimen Interessen verteidigen. Und das ist gut so!«

Krenz fragte schließlich rhetorisch in die Runde: »Was macht mich in bezug auf China so hoffnungsvoll?« Und antwortete: »Die Chinesen wissen, was sie wollen. Sie haben einen Plan bis 2049. Kein anderes Land auf der Erde verfügt über eine so weitreichende Perspektive. Sie haben eine erfahrene Partei, die dem 100. Jahrestag ihrer Gründung entgegengeht. Wie viele Parteien in der Welt sind in viel kürzerer Zeit an ihren Streitigkeiten zerbrochen? Wie viele, die hoffnungsvoll begannen, hat es aus der Bahn geworfen? Leider auch meine Partei, die SED. Die KP Chinas hingegen lebt, sie regiert ein Land mit 56 Nationen, sie ist die größte Partei der Welt. An der Spitze steht eine Führung, die einen klaren Kurs fährt, die nicht nach allen Seiten schwankt.«

Die Journalisten fragten auch nach Persönlichem. Was Herrn Krenz bewege, und was er in China schon gesehen habe. Da erzählte Krenz von einer Begebenheit, die sich im vergangenen Jahr in Shanghai zugetragen hatte. Er habe dort Veteranen der Volksbefreiungsarmee bei einer Chorprobe erlebt, würdige Greise, betagte Frauen, darunter auch welche, die eine Schule mit dem Namen Wilhelm Pieck in Beijing besucht hätten. Sie kommen regelmäßig zusammen, um gemeinsam zu singen. Und dann hätten sie »Freude schöner Götterfunken« angestimmt. Schillers Text auf chinesisch zu Beethovens Musik. Das habe ihn sehr angerührt und ihm bewusst gemacht, wie klein die Erde ist, und wie nah wir uns sind. Und wie einfältig mancherorts Politiker und ihre Wähler sind, die nur auf ihre nationalen Interessen schauten.