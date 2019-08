Gravierende Differenzen

Andrew Harnik/AP Photo/dpa Ziemlich beste Feinde: US-Präsident Donald Trump und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron am Samstag in Biarritz

Uneinigkeit und Streit in zentralen Fragen haben den diesjährigen G-7-Gipfel am Wochenende in Biarritz dominiert. Auf den Versuch, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu verabschieden, hatten die sechs führenden Industrienationen des Westens und Japan wegen ihrer internen Differenzen in diesem Jahr von vornherein verzichtet – zum ersten Mal seit Gründung der G 7 im Jahr 1975. Der Konflikt zwischen den USA und Europas Hauptmächten wurde offen ausgetragen – und nicht nur der: Auch gravierende innereuropäische Differenzen traten kaum verhüllt zutage.

Keine Annäherung gab es im Streit um die Trump’schen Wirtschaftskriege. Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson deutliche Kritik an Washingtons Strafzollorgien übten, ließ der US-Präsident nur kurz Zweifel daran erkennen, ob ein am Freitag von ihm erwogenes generelles Verbot für US-Firmen, in China zu produzieren, angemessen sei.

Auch im Konflikt um die Iran-Politik ist keine Annäherung erfolgt. Macron hatte noch am Freitag in Paris mit dem iranischen Außenminister Mohammad Dschawad Sarif verhandelt; Macron versucht zur Zeit, in der EU-Außenpolitik die Führung zu übernehmen, und nutzt dazu auch die Politik gegenüber Teheran. Ein Sprecher des französischen Präsidentenpalastes teilte am Sonntag nachmittag mit, dass Sarif überraschend in Biarritz eingetroffen sei. Aus Kreisen des Präsidialamtes hieß es, er habe seinen französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian zu Gesprächen getroffen. Ein Treffen mit Vertretern der USA sei jedoch nicht geplant. Trump wiederum stieß mit seinem Vorschlag, Russland im kommenden Jahr wieder zu den G 7 einzuladen, bei den europäischen Teilnehmern auf Ablehnung. Er sei eher dafür, die Ukraine einzubinden, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit.

Zum bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU war vor allem Polemik zu hören. Premier Johnson parierte den Anwurf von Donald Tusk, er werde wohl kaum als »Mr. No Deal« in die Geschichte eingehen wollen, mit der Feststellung, er habe längst »absolut klargemacht«, dass er einen »No-Deal-Brexit« nur als Notlösung für den Fall betrachte, dass die EU weiterhin auf dem »Backstop« bestehe. Beharre die Union darauf, dann trage sie die Schuld an einem »harten Brexit« und nicht er, und Tusk werde als »Mr. No Deal« in Erinnerung bleiben. Trump setzte hingegen seine Bestrebungen fort, London mit dem Angebot eines sehr günstigen Freihandelsabkommens eng an Washington zu binden und so aus dem innereuropäischen Streit Nutzen zu ziehen.

Auch die Ankündigung auf dem Gipfeltreffen, die G 7 würden die Bekämpfung der Brände im ökologisch so bedeutenden Amazonasgebiet unterstützen, hat eine Menge mit innereuropäischem Streit zu tun. Das Ende Juni fertiggestellte Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Handelsverbund Mercosur begünstigt den Export europäischer – vorwiegend deutscher – Industrieprodukte und öffnet zugleich den EU-Agrarmarkt für südamerikanische Erzeugnisse – zum Schaden vor allem französischer und irischer Landwirte. Macron hatte deshalb angekündigt, den Vertrag nur zu ratifizieren, wenn Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro das Pariser Klimaabkommen einhalte. Bolsonaros Kahlschlagpolitik sowie die Brände im Regenwald legitimieren nun publikumswirksam die Pariser Absicht, das Abkommen scheitern zu lassen, um erneute deutsche Exportzuwächse zu Lasten Frankreichs zu verhindern.