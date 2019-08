»Am Lighthouse-Strand war nix mit beachen.« Fast 7.500 Kilometer bin ich geflogen, um ein neues Wort zu lernen: »beachen«. Die Dame, aus deren Mund dieser Satz quillt, trägt bunte Baumwollhosen und Gesundheitslatschen. Die anderen Leute im Bus verstehe ich nicht, denn die sprechen Malayalam. Ich bin auf dem Weg von Thiruvananthapuram nach Alappuzha in Kerala, was ein Bundesstaat im Südwesten Indiens ist, einigen Lesern sicher bekannt als der einzige kommunistisch regierte Bundesstaat des Landes und Herkunft der unbestechlichen Arundhati Roy.

Kerala ist ein beliebtes Reiseziel für Europäer, die leider mit dazu beitragen, dass die zahlreichen Gewässer im Hinterland, die »Backwaters«, mit Schiffsdiesel verpestet werden. Denn die Wasserstraßen zum Meer dienen heute nicht mehr nur dem Transport von Gewürzen, Nüssen und Kokoserzeugnissen, die an den Häfen für den Welthandel auf große Schiffe verladen werden, sondern auch dem Ausflugsvergnügen für Indienreisende. Auf zu luxuriösen Hausbooten umgebauten Reisbarken mit klimatisierten Schlafzimmern, Bar, Swimmingpool und Schiffskoch kann man die tropische Fluss- und Kanallandschaft entdecken, aber nur so weit, wie es das immer dichter werdende Netz von Wasserlilien zulässt. Was malerisch aussieht, ist eine unerwünschte Folge des überhand nehmenden Schiffsverkehrs sowie der Überdüngung der angrenzenden Felder: Unter dem grünen Schlingpflanzenteppich sterben aus Lichtmangel die Wasserorganismen und ihre Kunden, die Fische.

Trotzdem gehe ich an Bord so eines »Kattuvalam«, denn ich soll für meinen Reiseveranstalter eine Indienrundreise einschließlich Bootsfahrt testen. Die Fahrt geht von Alappuzha nach Kottayam, wir werden mit indischer Popmusik berieselt, alle sind »total entspannt« beim alkoholfreien Cocktail. Auch Essen wird serviert, ich nehme ein Palak Paneer, Spinat mit Käse, das kenne ich vom Inder in Berlin. Zu gerne würde ich wissen, wie dieser indische Käse entsteht: »Vinegar you put into the milk!« ruft mir der Kellner im Vorbeirennen zu, er hat keine Zeit für Kochnachhilfe. Die nette Frau, die das Beachen vermisst, weiß zum Glück auch Bescheid:

»Du schüttest Zitronensaft oder Essig in kochende Milch, so dass die Milch gerinnt. Diese Masse lässt du in einem Tuch abtropfen, bindest es zu und beschwerst den gewonnenen Frischkäse – das ist dieses Paneer – circa zwei Stunden lang mit einem schweren Gegenstand, z. B. einem mit Wasser gefüllten Topf, um ihn platt zu drücken. Danach schneidest du den Käse in Würfel …« Beim Spinat höre ich nicht mehr zu, angeblich gehört da Tomate rein, davon halte ich nix. Dafür um so mehr von den Gewürzen, der »Unique selling point« der indischen Küche, um im Jargon zu bleiben: Immer schön Kreuzkümmel und Koriander ans Gemüse oder gleich die Gewürzmischung »Garam Masala«. Wer es gelb mag, würzt noch mit Kurkuma und frischen Ingwerstreifen. Oder kauft sich einfach eine fertige Vindaloo-Currypaste im Supermarkt, die Königin der faulen Köchinnen. So gewinnt man Zeit fürs »Beachen«.