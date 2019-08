Innere westliche Werte

jW

Der Erste Opiumkrieg (1839–1842) diente der »›Erschließung‹ Chinas für die europäische Kultur in Gestalt der Opiumpfeife«, schrieb Rosa Luxemburg 1913. Die britischen Verfechter des Freihandels erzwangen die Einfuhr des Rauschgifts ins Kaiserreich. Sie hatten das Monopol darauf, wurden aber das Zeug nicht los. Die Folge: Chi na spielte für rund 150 Jahre in Weltwirtschaft und -politik kaum eine Rolle. Schätzungsweise zehn Prozent seiner Bevölkerung, um 1900 etwa 15 Millionen Menschen, wurden von der britischen Droge abhängig und arbeitsunfähig. Die englische Soldateska, so Karl Marx, habe »damals Schandtaten zum bloßen Vergnügen« verübt – »Schänden von Frauen, Aufspießen von Kindern, Abbrennen ganzer Dörfer«. Zur Beute gehörte Hongkong.

Spiegel-Redakteur Dirk Kurbjuweit fasst in einem Leitartikel zu den Demonstrationen in der Stadt die Geschichte so zusammen: »Die Briten dachten damals nicht an den Export von Demokratie und Menschenrechten, sie wollten andere Völker unterwerfen, um sie auszubeuten. Das gelang auch in Teilen Chinas, Hongkong wurde für mehr als 150 Jahre britische Kolonie. Pax Britannica nannte man das, obwohl das britische Gebaren wenig mit Frieden oder gar Menschenrechten zu tun hatte. Das normative Projekt galt nur nach innen. Großbritannien wurde zur vorbildlichen Demokratie.«

Mit »normativem Projekt« greift der Autor einen Begriff des Historikers Heinrich August Winkler auf. Der meint, dass die Revolutionäre in den USA 1776 und in Frankreich 1789 »Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte erstmals« durchgesetzt hätten, »wenn auch nur teilweise oder vorübergehend«. Das ist falsch, wie z. B. ein Blick in die Staatengeschichte Afrikas zeigen könnte, aber in der BRD geht so etwas durch. Kurbjuweit schreibt, von da an sei »ein Anspruch formuliert, die westlichen Werte sollten die Norm sein«. Bei solch großartiger Absicht stört kaum, dass die US-Revolutionäre zum größten Teil Sklaven hielten – und diese nicht für Menschen mit irgendwelchen Rechten. Sie gründeten den ersten Rassenstaat der Geschichte, der zweite war der des deutschen Faschismus. Ähnlich steht es um die »vorbildliche Demokratie«: Sie beruht auf den Schädeln der in den britischen Kolonien Erschlagenen. Na und? Gelten die westlichen Werte eben nach innen. Kurbjuweit und Winkler sind nachträgliche PR-Schreiber für Kolonialkriege.

Aber da sind noch die USA. Die trugen, so der Spiegel-Autor, »das Projekt im 20. Jahrhundert nach außen«. Im Jahr 2000 »schien eine, relativ friedliche, Pax Americana für große Teile der Welt zu gelten.« Seither aber »scheiterte das normative Projekt in Afghanistan, im Irak, beim Arabischen Frühling, der zur syrischen Katastrophe führte«. In Foltergefängnissen wie Abu Ghraib oder Guantanamo hätten die USA die »Macht des Vorbilds« verloren.

Bei der Vielzahl der US-Kriege können schon einige verloren gehen. Hier z. B. Panama 1989, Irak 1991, Kosovo 1999, Libyen 2011. Und die »syrische Katastrophe«? Vielleicht glaubt Kurbjuweit, dass Zehntausende bewaffnete Dschihadisten zu Fuß kamen. Oder half doch die NATO?

Kleinigkeiten, aber der Spiegel-Autor denkt weltgeschichtlich. Heute kann der Westen den Demonstranten, die für sein »normatives Projekt« in Hongkong auf die Straße gehen, nicht mehr helfen. Donald Trump will nicht, Angela Merkel hat »zuwenig harte Macht« und die EU kaum Einfluss: »Damit ist der außenpolitische Teil des 230 Jahre alten Projekts tot.« Kurbjuweit fragt bang, ob sich nun die »Pax Sinica« durchsetzt.

So kommt das Märchen zu seinem Ende: Gemeint war lediglich die gute alte »gelbe Gefahr«. Da kennt sich der Spiegel aus. Bis zum nächsten Normenkrieg. Hoffentlich verbietet jemand für den wenigstens das Wort »Projekt«.