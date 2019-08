jW

Großes Vorbild

Zu jW vom 15.8.: »Investmentguru des Tages: Michael Hasenstab«

Lieber Efthymis Angeloudis, Du hast so schön über Michael Hasenstab in Argentinien geschrieben. Nicht berücksichtigt hast Du, wie mühsam sich die Familie Hasenstab aus Rothenbuch im Spessart emporgearbeitet hat. Wie oft man ihr die Taten ihres Vorfahren Johann Adam Hasenstab, geboren am 21. September 1716, vorgeworfen hat. Er war der erfolgreichste Wilddieb im Spessart, wurde 1773 hinterrücks von einem Förster erschossen. Literarisch wurde er zur Symbolfigur der »Spessarträuber«. Seine Nachkommen haben nach der Auswanderung ihr Gewerbe perfektioniert. 1,8 Milliarden Dollar Verlust an der Börse, das muss man erst mal haben!

Peter Bosse, Michelstadt/Odenwald

Wind of Change

Zu jW vom 17./18.8.: »Zapfenstreich für Ursula von der Leyen«

Nun ist Ursula von der Leyen mit dem üblichen Szenario aus ihrem alten Amt als Bundesministerin der Verteidigung auf dem Hof des geschichtsträchtigen Bendlerblocks verabschiedet worden. Sie hatte mit der Übernahme dieses Amtes den Anspruch formuliert, die Bundeswehr von Grund auf zu modernisieren. Und das nicht nur in bezug auf die Wehrtechnik, sondern auch das Traditionsgefüge. Diesbezüglich startete sie auch mit fulminanten Ansagen, die ihr Ärger mit der Bundeswehr, diversen Verbänden und anderen Politikern einbrachten. Was ist zu konstatieren? Diesbezüglich ist nicht viel auf der Habenseite zu verbuchen, was sie möglicherweise auch mit der Wahl ihres Wunschliedes »Wind of Change« zum Ausdruck brachte. Es ist noch nicht lange her, dass sie als Verteidigungsministerin etwa die Ausstellung von Waffen der Wehrmacht in »Traditionszimmern« von Kasernen kritisiert hatte. Das hat sich schnell geändert, denn die Ehrenkompanie, die beim Großen Zapfenstreich auftritt, ist »traditionsgemäß« mit dem »Wehrmachtskarabiner 98« ausgerüstet. Das ist übrigens die Waffe, mit der Claus Schenk Graf von Stauffenberg und die unmittelbaren Mitverschwörer des »20. Juli« auf dem Hof eben dieses Bendlerblocks erschossen wurden, vor nunmehr 75 Jahren. Rein hypothetisch könnte einer der Soldaten der Ehrenkompanie die dabei verwendete Waffe zu Ehren von Frau von der Leyen in Händen gehalten haben. »Wind of Change« halt.

Jochen Seemann, Rostock

Falsche Schublade

Zu jW vom 19.8.: »Das Profil schärfen«

Nachfolgepartei der SED: Das war lange die von den herrschenden Medien geöffnete Schublade für die PDS, die dann zur selbsternannten gesamtdeutschen »Linken« mutierte. Nur war sie nie der Nachfolger, sondern der politische Totengräber der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und damit der DDR. Die SED war die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse, denn sie einte Kommunisten und linke Sozialisten unter marxistisch-leninistischer Orientierung und einer konsequenten Bündnispolitik mit anderen antifaschistischen demokratischen Schichten. Genau das war dem staatsmonopolistischen Kapitalismus ein Dorn im Auge. Die PDS-Führung mit ihrem immer noch maßgeblichen und nachgezogenen Führungspersonal hatte von Beginn der Konterrevolution an unter der Flagge von Demokratie und Freiheit (sprich: demokratischer Sozialismus) seine Unterstützung. Leider erstreckt sich das aus unterschiedlichsten Gründen auf alle Fraktionen (eine gewollte scheinbare Einheit) dieser die Konterrevolution begleitenden Partei und ließ und lässt breite Bevölkerungsteile in eine leere politische Zukunft laufen. Ja, auch die ehrlichen Sozialisten in ihren Reihen. Die enge Verwandtschaft mit Michail Gorbatschow und Konsorten im Osten ist deutlich sichtbar bei Gregor Gysi, Michael Brie, Prof. Dieter Klein und anderen Apologeten der »Friedensfähigkeit des Kapitalismus« und einer im Nirgendwo lauernden Transformation der heutigen Gesellschaft. Im Beitrag von Analysten wie hier Werner Seppmann wird immer fein säuberlich die Herkunft der Partei Die Linke verschwiegen, deren Führer 1989 zu verhindern suchten, dass die von ihnen orientierungslos gemachte breite Masse zum Risikofaktor fürs »vereinte Vaterland« wird. Die von Seppmann beschriebene sozialdemokratische Ausrichtung ist nur die Konsequenz des Verrats an der sozialistischen und friedliebenden DDR als Folge des Verrats des Sozialismus in der UdSSR. Es ist doch wohl sehr zu bezweifeln, dass das Dilemma der Partei Die Linke durch »Lernbereitschaft« zu lösen ist.

Alexandra Liebig, per E-Mail

Verteidigung Gysis

Zu jW vom 17./18.8.: »Nebenverdienst des Tages: 16,5 Millionen Euro«

Willkommen im Kapitalismus! Auch der Autor des Artikels bekommt sicher Geld für seine Arbeit. Ich selbst habe mir den einen oder anderen Vortrag von Gregor Gysi angeschaut, Youtube sei Dank. Auch hier vertritt er konsequent seine linken Positionen und reibt den Vertretern des Kapitals ihre Verfehlungen unter die Nase. Chapeau! Die Extrakohle sei ihm gegönnt. Für alle anderen gilt naturgemäß: »Wes’ Brot ich ess’, des’ Lied ich sing’.«

Uwe Großlaub, per E-Mail

Einstieg verfehlt

Zu jW vom 21.8.: »Die offengehaltene Wunde«

Die Artikel von Robert Allertz zur »DDR-Aufarbeitung« zeichnen sich durch eine tiefgründige Recherche und konsistente Argumentation aus. Ich lese sie immer gern. Aber was zum Teufel hat ihn dazu bewogen, den völlig unwissenschaftlichen und propagandistischen Begriff des »Verschwörungstheoretikers«, der dazu dient, jeden investigativen Journalismus und die kritische Wissenschaft zu diffamieren, aufzuwerten, indem er ihn für die eigene Argumentation benutzt? Abgesehen davon, dass der Vergleich zwischen Jeffrey Epstein und Matthias Domaschk ohnehin hinkt, stützt Allertz mit seinem verfehlten Einstieg die Darstellungen der Mainstreampresse zum Tod von Epstein und wiegelt berechtigte Kritik daran ab. (…) Schade, der sonst gute Artikel zum Fall Domaschk verliert damit an Wert.

Jürgen Günther, Berlin