Thyssen-Krupp und Klöco prüfen Fusion

Düsseldorf. Unter dem Druck wegbrechender Gewinne aus dem Werkstoffgeschäft loten Thyssen-Krupp und der Stahlhändler Klöckner & Co (Klö co) Insidern zufolge Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus. Thyssen-Krupp-Boss Guido Kerkhoff und Klöco-Chef Gisbert Rühl seien dazu im regelmäßigen Austausch, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ausgang sei aber völlig offen. Das Handelsblatt hatte berichtet, dass der Düsseldorfer Konzern Klöco übernehmen wolle und Branchenkreise zitiert, wonach auch ein Zusammengehen mit Salzgitter Vorteile brächte. (Reuters/jW)