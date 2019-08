Matt Dunham/AP/dpa »Er wird schlimmer behandelt als ein Mörder«: Julian Assange (1.5.2019)

Vergesst Julian Assange nicht. Sonst verliert ihr ihn – mit diesem dramatischen Appell hat sich der australische Journalist John Pilger am 7. August nach einem Besuch des Wikileaks-Mitbegründers im Hochsicherheitsknast in London per Twitter zu Wort gemeldet. »Ich habe ihn im Belmarsh-Gefängnis gesehen, und sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Er wird schlimmer behandelt als ein Mörder, er ist isoliert, steht unter Einfluss von Medikamenten, und man enthält ihm das Werkzeug vor, mit dem er die falschen Anklagen in Verbindung mit der Auslieferung an die USA abwehren könnte. Ich bange um sein Leben. Vergesst ihn nicht.« In weiteren Beiträgen präzisierte der international bekannte Publizist die Vorwürfe. Assange habe keine ausreichende Bewegung, keinen Zugang zur Gefängnisbibliothek und keinen Laptop. Selbst Anrufe bei seinen US-Anwälten würden ihm von den britischen Behörden verweigert.

Seit Julian Assange am 11. April von acht britischen Polizisten aus der Botschaft Ecuadors in London geschleppt wurde, sitzt er wie ein Topterrorist 23,5 Stunden am Tag in Isolationshaft. Sein Vergehen, für das er zu einem Jahr Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wurde: Verstoß gegen die Bewährungsauflagen – in einem Jahre zurückliegenden Verfahren. Sein Prozess um die Auslieferung an die USA, wo ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis drohen, wenn nicht gar die Todesstrafe, soll mutmaßlich im kommenden Februar beginnen. Und so ist es im Moment unerträglich still um den Weggesperrten. Mathias Bröckers hat mit »Freiheit für Julian Assange. Don’t kill the messenger« ein flammendes Plädoyer verfasst und ruft zur internationalen Solidarität mit dem von den USA verfemten und gejagten Journalisten. Assange habe »keine Verbrechen begangen, sondern Verbrechen aufgedeckt, aber er wird dennoch behandelt wie ein Schwerkrimineller. (…) Er hat als Bote mehr schlechte Nachrichten überbracht, über Kriegsverbrechen, Korruption, politische Morde und Wahlbetrug in aller Welt, als alle großen Medien in aller Welt zusammengenommen und sitzt in einem Hoch­sicherheitsgefängnis in Isolationshaft. Er hat mehr getan für die unverzichtbare Institution jeder freien Gesellschaft – die Pressefreiheit als vierte Säule der Demokratie und unabhängiger Kontrolleur der Mächtigen und Herrschenden – als jeder andere Journalist, doch der von allen freiheitlichen Verfassungen garantierte Schutz der Presse und die Rechte eines Journalisten werden ihm verweigert.« Statt dessen wird Julian Assange als »Terrorist« verleumdet, ehemalige Abgeordnete des US-Kongresses haben offen zu seiner Ermordung aufgerufen, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton stellte die Frage in den Raum: »Können wir den Kerl nicht einfach drohnen?«

Auf nur gut 60 Seiten hebt Bröckers die immense Bedeutung von Wiki­leaks für den investigativen Journalismus hervor, er skizziert die Geschichte und wichtigsten Enthüllungen der Plattform sowie seit Jahren anhaltenden Verfolgungsdruck gegen deren Gründer. Die australische Bloggerin Caitlin Johnstone macht sich im zweiten Teil des Buches an »die Wiederlegung sämtlicher Verleumdungen Julian Assanges«, etwa die Behauptungen, er sei ein Vergewaltiger, ein russischer Agent oder Trump-Fan.

»Eine korrupte und unverantwortliche Macht nutzt ihren politischen und medialen Einfluss, um Assange zu diffamieren, denn was die Interessen korrupter und unverantwortlicher Macht betrifft, ist das Töten seines Rufs mehr wert, als ihn umzubringen«, schreibt die Journalistin Johnstone in ihrem insgesamt 29 Punkte umfassenden Dossier. Die Autorin ruft dazu auf, diese »Schmierenkampagne« zu bekämpfen und zu verhindern, »dass unsere Mitmenschen einen großen Sprung in orwellscher Dystopie machen«. »Freiheit für Julian Assange« ist ein wichtiges Werkzeug zur Verteidigung des prominenten Gefangenen und ob seiner Prägnanz ideal zum Organisieren internationaler Solidarität.