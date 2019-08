Hannah McKay/REUTERS Isoliert, dämonisiert, beschimpft: Unterstützer protestieren gegen die Verfolgung Julian Assanges (14.7., London)

Am 16. August jährte sich der Tag, an dem Ecuador Julian Assange 2012 Asyl gewährte. Nachdem der Wikileaks-Mitbegründer fast sieben Jahre in der Botschaft des südamerikanischen Landes in London verbracht hatte, entzog ihm Ecuador im vergangenen April das Asyl und gestattete der britischen Polizei ihn festzunehmen. Ein Gericht verurteilte ihn umgehend zu 50 Wochen Haft, weil er mit seiner Flucht in die Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen habe. Aktuell sitzt der Journalist im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, das als die härteste Haftanstalt in Großbritannien gilt.

Flächendeckend ignoriert

Nils Melzer, der Sonderberichterstatter der UN in Sachen Folter, besuchte Assange dort im Mai und macht sich seitdem ernsthaft Sorgen um die Gesundheit des Inhaftierten. In einem Bericht informierte er die Vereinten Nationen über die Situation. Melzer spricht darin von »psychologischer Folter«, der Assange seit Jahren ausgesetzt sei. Seitdem Wikileaks im September 2010 eine Viertelmillion streng geheimer Dokumente veröffentlichte, das sogenannte Cable­gate, gibt es nach Ansicht von Melzer eine »unerbittliche und hemmungslose Kampagne des öffentlichen Mobbings, der Einschüchterung und Diffamierung«. Nicht nur durch die USA, sondern auch durch Schweden, Großbritannien und zuletzt Ecuador. »In 20 Jahren Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung habe ich noch nie eine Gruppe demokratischer Staaten gesehen, die sich über eine so lange Zeit und mit so wenig Respekt gegenüber menschlicher Würde und den Gesetzen zusammenrotten, um einen einzigen Menschen absichtlich zu isolieren, dämonisieren und zu beschimpfen«, zeigt sich der Schweizer Völkerrechtler entsetzt.

Doch die internationalen Medien ignorieren das Thema mittlerweile fast flächendeckend. »Während im Westen Dissidenten aus China, der Türkei oder Russland wie Maskottchen verehrt werden, klemmt vielen westlichen Intellektuellen plötzlich die Tastatur, wenn es um Publizisten wie Julian Assange geht«, beklagte am Freitag der polnische Jurist und Publizist Milosz Matuschek in einem Kommentar für den Deutschlandfunk Kultur. »Wo bleibt der Aufschrei für Assange?« Es liegt vermutlich an Assanges Ruf oder besser gesagt an dem, was die Propagandamühlen davon noch übrig gelassen haben. Besonders der Verdacht, er sei ein Vergewaltiger, lässt viele potentielle Unterstützerinnen und Unterstützer auf Distanz gehen. In einem Beitrag für die Internetplattform Medium.com erklärte Sonderberichterstatter Melzer Ende Juni, seine Meinung diesbezüglich komplett geändert zu haben seitdem er die Fakten kenne. Den Vorwurf der Vergewaltigung hält er mittlerweile für konstruiert.

Die USA fordern derweil von Großbritannien vehement Assanges Auslieferung. Die mögliche Strafe für die immer länger werdende Liste der Anklagepunkte summiert sich inzwischen auf eine Haftzeit von 175 Jahren ohne Aussicht auf Bewährung. Sogar die Todesstrafe scheint nicht ausgeschlossen. Nach Meldungen von Mitte Juli will die Regierung in London Assange nicht an die USA ausliefern, solange ihn dort eventuell der elektrische Stuhl erwartet. Ob sich Boris Johnson, der neue Hausherr in Downing Street No. 10, ebenfalls an das Versprechen gebunden fühlt, ist offen. Sollte der Australier Assange tatsächlich vor ein US-amerikanisches Gericht gestellt werden, würde das bedeuten, »dass jeder Journalist, der wahrheitsgemäß Informationen ans Licht bringt und veröffentlicht, in die USA zur Strafverfolgung ausgeliefert werden kann«, heißt es in einer Petition, die im Mai auf der Internetseite »Change.org« gestartet wurde.

Geringe Resonanz

Die Resonanz auf die Petition ist nicht gerade überwältigend. Im Moment haben 331.000 Leute unterschrieben. Dreimal so viele wollen ein traditionelles Hundefleischfestival in China verhindern. Die Welt hat anscheinend wichtigere Probleme als einen verfolgten Journalisten. Auch ein Indikator: Die immer gut informierte Unterstützerseite ­»#Unity4J« hat bei Twitter nur rund 12.000 Follower. Zum Vergleich: Cristiano Ronaldo freut sich über 79 Millionen. Deshalb bekam vermutlich auch kaum jemand mit, dass Twitter im Juli »#Unity4J« blockierte. »Twitter nannte uns keinen Grund«, erklärten die Betreiber auf Facebook. Es habe auch keine Warnung gegeben. Eine Woche später revidierte Twitter die Entscheidung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Plattform die Solibewegung behindert. Im März traf der Bannstrahl bereits zeitweise die Mutter des Whistleblowers.