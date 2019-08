»Mein Mandant darf nicht ausgeliefert werden«

REUTERS/Edgar Su Stets den »Rechtsstaaten« zu Diensten: Die internationale Polizeiorganisation Interpol

Am 26. Juli wurde Ihr Mandant, der Duisburger Ismet Kilic, an der slowenischen Grenze festgesetzt und ist seitdem in Untersuchungshaft. Wie kam es dazu?

Herr Kilic wurde aufgrund einer Interpol-Fahndungsanfrage in Slowenien festgenommen. Er war in den 90er Jahren in Abwesenheit in der Türkei zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er eine Gewerkschaft gegründet und zum Streik aufgerufen hatte. In den Interpol-Unterlagen erscheint jedoch nichts vom politischen Hintergrund dieser Verurteilung. Vielmehr erweckt das Auslieferungsverlangen den Eindruck, als ginge es um die Auslieferung eines »normalen Kriminellen«, der seiner »gerechten Strafvollstreckung« zugeführt werden soll.

Kilic wurde als politischer Flüchtling in der BRD anerkannt und 2008 eingebürgert. Wie kann es sein, dass er trotzdem auf Geheiß der Türkei festgenommen worden ist?

Die Türkei ist ebenso wie Slowenien Unterzeichner des Europäischen Auslieferungsabkommens bei Straftaten. Dieses Regelwerk verpflichtet die Staaten, einen Straftäter an den ersuchenden Staat auszuliefern, wenn die Auslieferungsvoraussetzungen vorliegen. Slowenien durfte ihn also festnehmen.

Allerdings muss das Land jetzt prüfen, ob in diesem Fall nicht Ausnahmen von der Pflicht zur Auslieferung bestehen. Solche gelten zum Beispiel für anerkannte Asylantragsteller wie Herrn Kilic oder bei Verjährung. Ich meine daher, dass mein Mandant nicht ausgeliefert werden darf. Dafür gibt es mehrere juristische Gründe. Für das mit seinem Fall befasste slowenische Gericht ist sein Status als anerkannter politischer Flüchtling offenbar das stärkste Argument. Dieser Flüchtlingsstatus erlischt nicht dadurch, dass Herr Kilic in Deutschland eingebürgert wurde.

Inzwischen wurde bekannt, dass deutsche Behörden ausgewählte politische Flüchtlinge über ein Auslieferungsgesuch informiert haben. Herr Kilic wurde dabei offenbar vergessen. Welche Konsequenzen wird dieses Versäumnis haben?

Der Fehler wird wahrscheinlich keine Folgen für die deutschen Behörden haben. Dem türkischen Auslieferungsersuchen an Interpol ist nicht anzusehen, dass es sich bei Herrn Kilic um einen politisch Verfolgten handelt. In den letzten Jahren kam es wiederholt zu Fällen, in denen der türkische Staat mittels Interpol-Haftbefehl EU-Bürger bei Grenzübertritten festnehmen ließ. Daher erscheint es allmählich angebracht, dass von seiten des deutschen Justizministeriums eine Initiative auf europäischer Ebene gegenüber Interpol erfolgt, dass künftig türkische Haftersuche zumindest darauf untersucht werden, ob es sich um Abwesenheitsurteile handelte, und diese Haftbefehle dann zu löschen.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich über die anwaltliche Vertretung für die Freilassung Ihres Mandanten einzusetzen?

Als deutscher Anwalt, der kein slowenisch spricht, kann ich nur den slowenischen Kollegen unterstützen, indem ich ihm mitteile, warum aus meiner Sicht die Inhaftierung gemäß Europäischem Auslieferungsabkommen rechtswidrig ist. Die Gründe dafür sind das bereits erwähnte politisch motivierte Abwesenheitsurteil, das Refoulement-Verbot gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention (auch Grundsatz der Nichtzurückweisung genannt, nach dem eine Person nicht in einen Staat rückgeführt werden darf, in dem ihr die Verletzung ihrer Menschenrechte droht; jW) und dass, wie bereits erwähnt, die Flüchtlingsanerkennung mit der Einbürgerung in der BRD nicht verloren ging, sondern bestehen blieb. Der Anwaltskollege sagte mir, er habe alle diese Argumente auch gegenüber dem slowenischen Gericht vorgebracht. Ich habe von ihm den Eindruck eines engagierten und kundigen Juristen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.