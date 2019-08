Memento Films/arte Antonio (Dady Brieva) in der einzigen Bar des Dorfes: »Der Nobelpreisträger«

Kaminer inside: Österreich

Auf der Suche nach dem Heimatgefühl

Bei Heimat sollte man Wiglaf Droste zu Rate ziehen: »Schön ist die Heimat, so man sie hat. Schön ist der Hering, besonders der Brat-.« In Deutschland, Österreich und der Schweiz geht nun Wladimir Kaminer der Frage nach, wie sich die Vorstellungen von Heimat von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, von Mensch zu Mensch unterscheiden. In Österreich bleibt Heimat für die einen das angebliche Bergidyll mit Trachten und Tradition. Andere finden sie in sauren Obstsorten oder der schwarzhumorigen Wiener Popkultur. Und wieder andere in Ibiza. Weitere Folge im Anschluss. A/D/CH 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Der Nobelpreisträger

Der Literaturnobelpreisträger Daniel Mantovani reist nach 40 Jahren zurück in seinen argentinischen Heimatort, um dort als Ehrenbürger gewürdigt zu werden. Die anfängliche Euphorie der kleinen Gemeinde über den Star schlägt allerdings in Neid um, und so kommt es, dass sich der nostalgische Aufenthalt des linksliberalen Schriftstellers zum Höllentrip wandelt. Ein satirischer Film mit einem scharfsinnigen Blick auf den Literaturmarkt.

Arte, 20.15 Uhr

Gefährlicher Rollerrausch

E-Scooter und die mobile Zukunft

Sind die abgrundtief häßlichen Dinger smarte Mobilitätslösung oder eine Plage im Straßenverkehr? Die Nutzer flitzen auf den E-Scootern mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde durch die Städte. Die Roller sollen ein Baustein der Verkehrswende werden. Doch die Zweifel liegen auf der Hand: bei Fragen der Sicherheit, der Parkmöglichkeiten und der Umweltbilanz. Prellungen, Brüche, Kopfverletzungen – das sind Blessuren, die bei einem Crash häufig auftreten, berichtet die Unfallchirurgin Anika Wichmann. Scooter werden aber auch für Anwohner und Fußgänger zum Ärgernis. Wenn die Fahrgeräte Gehwege blockieren, umgestürzt kreuz und quer herumliegen. Bezirksbürgermeister Martin Hikel aus Berlin-Neukölln kritisiert, dass es überhaupt keine Regularien dafür gebe.

ZDF, 22.45 Uhr

Rastlos, Renée

Renée ist Grundschullehrerin, hat ein geregeltes Leben in Paris und einen festen Partner. Doch plötzlich taucht die Polizei auf und wirbelt alles, was längst verdrängt war, wieder auf. Sozialdrama – sogenanntes: Die Franzosen können das. F 2015.

Arte, 23.05 Uhr