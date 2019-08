Protest gegen das »Hau-ab-Gesetz«

Das Gesetz zur »besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht« für abgelehnte Asylbewerber tritt am heutigen Mittwoch in Kraft. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl appellierte am Dienstag an die Bundesländer, Spielräume zu nutzen:

Mit dem »Hau-ab-Gesetz« sollen Abschiebungen vereinfacht werden, indem die Abschiebungshaft uferlos ausgeweitet wird: Die Voraussetzungen, um Menschen in Haft zu nehmen, werden stark gesenkt, und die betroffenen Personen – die in der Regel keine verurteilten Straftäter sind – können zum Zweck der Abschiebung in regulären Gefängnissen inhaftiert werden. Darüber hinaus wird eine neue prekäre »Duldung light« für Personen eingeführt, die angeblich nicht ausreichend daran mitwirken, ihren Pass zu besorgen. (…) Außerdem gibt es mit dem Hau-ab-Gesetz neue Leistungskürzungen im Asylbewerberleistungsgesetz, darunter eine verfassungswidrige Reduzierung auf null für in anderen EU-Staaten bereits anerkannte Flüchtlinge, denen hier deswegen der Schutz verweigert wird. Dies gilt schon dann, wenn ein Eilantrag auf aufschiebende Wirkung abgelehnt wurde, obwohl die Entscheidung in der Hauptsache – also zur Frage, ob die Person tatsächlich in die Obdachlosigkeit und Armut nach, zum Beispiel, Italien oder Griechenland abgeschoben werden darf – noch aussteht. Gegen diese Inhumanität müssen die Bundesländer jetzt gegenhalten, wo immer sie können. Pro Asyl fordert, dass dieses Gesetz wegen erheblicher verfassungsrechtlicher und rechtsstaatlicher Bedenken dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird. Auch bei der europarechtswidrigen Unterbringung von Menschen zur Abschiebung in normalen Strafgefängnissen dürfen die Länder nicht dem Druck der Bundesregierung nachgeben. (…)

Auch Maria Loheide, Vorstand für den Bereich Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, kritisierte das Gesetz:

Erstmalig wird eine Personengruppe gänzlich von Sozialleistungen ausgeschlossen. Sie haben keinen Anspruch mehr auf Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen oder andere Geld- oder Sachleistungen zur Sicherung ihrer Grundbedürfnisse. Ihnen wird das menschenwürdige Existenzminimum entzogen. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2012 in einem Grundsatzurteil entschieden, dass das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum als Menschenrecht Ausländern und Deutschen gleichermaßen zusteht und migrationspolitisch nicht relativierbar ist. Das menschenwürdige Existenzminimum umfasst sowohl das physische als auch das soziokulturelle Existenzminimum. Danach ist die neue Regelung unzulässig.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, protestierte am Dienstag in einer Erklärung ebenfalls gegen das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz«:

Seehofers Horrorkatalog umfasst unter anderem eine maßlose Ausweitung der Abschiebehaft, das Aushungern von unter die Dublin-Regelung fallenden Schutzsuchenden und die Einführung einer Duldung zweiter Klasse. Die Bundesregierung hat damit einen weiteren Meilenstein in der Brutalisierung des Umgangs mit Schutzsuchenden gesetzt. Die Koalition hat gezeigt, dass sie nicht das geringste Interesse an der Wahrung von Menschenrechten und Humanität im Umgang mit Schutzsuchenden hat. Sie ist sogar bereit, auf das Grundgesetz zu pfeifen, wenn es um die Erhöhung des Drucks auf Schutzsuchende geht.