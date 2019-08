Scheuer will Games-Branche fördern

Köln. Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), will die zugesagte finanzielle Förderung der Games-Branche in Deutschland nicht streichen. Er werde sich weiter für den Fördertopf von 50 Millionen Euro einsetzen, sagte Scheuer zur Eröffnung der Spielemesse »Gamescom« am Dienstag in Köln. Für das laufende Jahr stehen im Bundeshaushalt 50 Millionen Euro zur Verfügung, um die deutsche Computerspielbranche zu unterstützen. Profitieren sollen in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen. (dpa/AFP/jW)