Hälfte der Kommunen erhöht Grundsteuer

Berlin. Mehr als die Hälfte der Kommunen in Deutschland hat einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren die Grundsteuer erhöht. Bundesweit setzten 58 Prozent den Hebesatz herauf, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatung »EY« hervorgeht. Seit 2013 kletterten die Einnahmen der Kommunen aus der Grundsteuer um 15 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. Der Anstieg hat politische Sprengkraft, denn Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte versprochen, dass die Kommunen die anstehende Reform der Grundsteuer nicht nutzen werden, um ihre Einnahmen zu erhöhen. (Reuters/jW)