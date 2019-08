SPD-Vorsitz: Scholz und Geywitz kandidieren

Berlin. Vizekanzler Olaf Scholz kandidiert zusammen mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz für den SPD-Vorsitz. Beide begründeten dies am Dienstag damit, »neue sozialdemokratische Antworten« in einer neuen Zeit finden zu wollen. Scholz und Geywitz nannten in ihrem Bewerbungsschreiben als Programmpunkte »wirtschaftliche Dynamik«, einen »starken Sozialstaat«, Solidarität, Klimaschutz und die Gleichstellung von Frau und Mann. (dpa/jW)