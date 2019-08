Sachsen: Kretschmer gegen Minderheitsregierung

Berlin. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bildung einer Minderheitsregierung nach der Landtagswahl ausgeschlossen. »Ich mache keine Minderheitsregierung«, sagte Kretschmer dem Tagesspiegel laut Vorabmeldung vom Dienstag. Eine Minderheitsregierung hatte unter anderem der CDU-Wahlkampfberater und Politologe Werner Patzelt ins Spiel gebracht. In Sachsen wird am 1. September gewählt. Im Vergleich zur Landtageswahl vor fünf Jahren muss die CDU mit erheblichen Stimmenverlusten rechnen; die derzeit regierende Koalition aus CDU und SPD unter Kretschmer hat in Umfragen keine Mehrheit mehr. (AFP/jW)