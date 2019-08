»Zwangsverwalter agieren wie eine Besatzungsmacht«

Sertac Kayar/REUTERS Türkische Polizisten gehen mit Wasserwerfern gegen Demonstranten in Diyarbakir vor (19.8.2019)

Auf Betreiben des türkischen Innenministeriums wurden in den Metropolen Diyarbakir, Mardin und Van die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister Selcuk Mizrakli, Ahmet Türk und Bedia Özgökce Ertan der linken HDP (Demokratische Partei der Völker, jW) am Montag ihres Amtes enthoben (siehe jW vom Dienstag). Wie kam es dazu?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht, sich mit allen Mitteln an der Macht zu halten. Schon 2015 hat er den Friedenskurs mit den kurdischen Menschen in der Türkei auf Eis gelegt. Ich selbst war am 9. September 2015 die erste von 90 der insgesamt 103 demokratisch legitimierten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kurdischer Städte, die der türkische Staat damals ihres Amtes enthoben hat, woraufhin ich nach Deutschland floh.

Cizre wurde 2016 unter Zwangsverwaltung gestellt. Es gab Ausgangssperren, während das Militär kurdische Städte bombardierte. Allen Repressionen im Vorfeld der Kommunalwahlen am 31. März dieses Jahres zum Trotz wählte die Bevölkerung erneut HDP-Politikerinnen und -Politiker ins Bürgermeisteramt. Zudem ging die Rechnung Erdogans nicht auf, den mit Unterstützung der HDP neugewählten Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu von der CHP, des Amtes zu entheben. Im Juni wählte ihn das Volk erneut. Nun greift das Regime wieder zur Gewalt.

Weshalb lässt die Regierung zum jetzigen Zeitpunkt erneut HDP-Politiker verhaften?

Die neugewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben mit der kurdischen Bevölkerung begonnen, ihre Städte wieder zu verwalten. Dabei wurde ersichtlich, dass diese völlig überschuldet sind. Die regimetreuen Zwangsverwaltungen haben ihren eigenen Familien, Parteimitgliedern und Lobbygruppen ständig Geld zugeschanzt. Dass sich der demokratische Block nun gegen die AKP von Erdogan zusammenschließt, ist für die Partei ein großes Problem.

Wie ist die Lage innerhalb der Regierung?

Es gibt Risse in der Koalition der AKP mit der rechtsextremen MHP. Aus der MHP heraus hat sich im Oktober 2017 die nationalistische »İyi Parti« (zu deutsch: »Gute Partei«) gegründet. In der AKP drohen Abweichler ebenso mit Parteineugründung. Weil Erdogan seine Mehrheit verlieren könnte, nutzt er als Ventil Zwangsmittel und Druck gegen die kurdische Bevölkerung.

Welche Auswirkungen haben die Aktionen vom Montag?

Es geht nicht nur darum, dass Oberbürgermeister wegen angeblicher »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation« und »Terrorpropaganda« verhaftet worden sind. Vielmehr wird die Bevölkerung bestraft, indem ihr in Wahlen ausgedrückter Wille gebrochen wird. In den letzten Monaten hatte in den kurdischen Gebieten der Türkei wieder ein demokratischer Prozess begonnen, nun aber verhalten sich die vom Regime in Ankara gesteuerten Zwangsverwalter wie eine Besatzungsmacht. Polizei umzingelt die Rathäuser und setzt gegen die protestierende Bevölkerung Tränengas ein.

Der aktuelle Staatsterror gegen die kurdische und linke Opposition begann übrigens schon vergangene Woche in verschiedenen Orten. Mehr als 28 Menschen wurden unter angeblichem Terrorverdacht verhaftet, viele davon in Izmir. Wir rechnen damit, dass weitere Kommunen unter Zwangsverwaltung gesetzt werden; vermutlich auch Istanbul.

Woran machen Sie fest, dass sich die AKP erneut gegen die sozialdemokratische CHP wenden könnte?

Die HDP hat viel dafür getan, dass in vielen Kommunen auch die CHP in die Rathäuser einzog. Bisher trafen harte Repressionen meist die kurdische Linke, aber jetzt gibt es im demokratischen Block Zusammenhalt. Erdogan hat jedoch verdeutlicht, dass wer auch immer gewählt werde, er am Ende bestimme. Das ist ein Schlag gegen die Demokratie.

Setzen Sie Hoffnungen darauf, dass es relevante Unterstützung aus dem Ausland für die Opposition geben wird?

Als Imamoglu in Istanbul abgesetzt wurde, gab es viel Unterstützung durch öffentliche Proteste in Europa. Erdogan musste sich mäßigen, konnte keine Zwangsverwaltung einsetzen. Jetzt beginnt der Druck der demokratischen Öffentlichkeit erneut. In vielen europäischen Städten gab es Proteste gegen den politischen Putsch gegen die gewählten Stadtverwaltungen von Diyarbakir, Van und Mardin. Das ist ein wichtiges Signal.