Zivile staatliche Seenotrettung jetzt!

Michel Brandt, Obmann der Bundestagsfraktion von Die Linke im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, erklärte am Montag zur aktuellen Situation auf dem Rettungsschiff »Open Arms«:

Das unmenschliche Geschacher um die Geflüchteten auf den Rettungsschiffen muss ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass die Menschen erst dann von Bord gelassen werden, wenn sie körperlich und seelisch zusammengebrochen sind oder sich aus Verzweiflung das Leben nehmen wollen. Die Weigerung Italiens, die geretteten Menschen in Lampedusa an Land gehen zu lassen, ist ein klarer Verstoß gegen das See- und EU-Asylrecht. Die Geflüchteten müssen sofort in den wenige hundert Meter entfernten Hafen von Lampedusa Einfahrt erhalten, damit sie ihr Recht auf Asyl wahrnehmen können. Eine Fahrt in das tausend Kilometer entfernte Spanien wäre unverantwortlich und gefährlich für die Menschen an Bord. Die Bundesregierung muss endlich klare Kante gegen die rechte Regierung Italiens zeigen, um die geltenden Menschenrechte durchzusetzen. Die Zeit der freundlichen Worte muss endlich vorbei sein. Die Linke fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich mit einer staatlichen zivilen Mittelmeerrettung zu beginnen.

Die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« informierte am Montag über die Lage auf dem Rettungsschiff »Ocean Viking« und ließ in einer Mitteilung Geflüchtete zu Wort kommen:

Mit 356 Geflüchteten an Bord wartet das von »SOS Méditerranée« und »Ärzte ohne Grenzen« betriebene Rettungsschiff »Ocean Viking« zwischen Malta und Italien darauf, einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen und die Menschen an Land gehen zu lassen. Fast ein Drittel der Geretteten sind minderjährig, 92 von ihnen sind ohne Eltern oder andere Betreuungspersonen unterwegs. Für diese Menschen, die auf ihrer Flucht oft Schreckliches erlebt haben, wird das Warten zur erneuten psychischen Höchstbelastung.

Ein junger Mann, der von der »Ocean Viking« gerettet wurde: »Ich war erst fünfzehn Jahre alt, als ich in Libyen ankam. Dort wurde ich festgehalten und gezwungen, wie ein Sklave zu arbeiten. Ich habe gesehen, wie vor meinen Augen Menschen getötet wurden. In Libyen ist man, wenn man schwarz ist, eine Währung. Sie zwingen uns, Familie oder Freunde anzurufen, während wir gefoltert werden, um Geld zu erpressen. Wenn du kein Geld hast, wirst du gefangengehalten und gezwungen, den ganzen Tag in der heißen Sonne zu arbeiten, ohne Bezahlung, und du bekommst nur ein Stück Brot pro Tag und salziges Wasser zum Trinken.«

Ein 20jähriger aus dem Sudan: »Ich habe im Sudan studiert, bevor die Proteste dort begannen. Ich verließ das Internierungslager in Tadschura am Tag vor der Bombardierung, aber meine Freunde und Brüder wurden bei dem Angriff getötet. Ich war ein Jahr und acht Monate in Libyen, bevor ich von der ›Ocean Viking‹ gerettet wurde. (…)«

Ein 16jähriger aus dem Sudan: »Ich verließ den Sudan, nachdem mein Vater vor meinen Augen bei einem Angriff auf mein Dorf durch eine bewaffnete Gruppe getötet wurde. Meine Mutter und meine Brüder leben jetzt in einem Flüchtlingslager. (…) Ich war im Internierungslager in Tadschura, als es bombardiert wurde. Viele Menschen starben. Ich konnte mit einer Gruppe von Leuten entkommen. (…) Ich möchte nach Europa gehen, wo die Menschenrechte geachtet werden, wo ich wie ein Mensch behandelt werde, und wo ich Arbeit finden kann, um für mich und meine Familie zu sorgen.«