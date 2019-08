Militante Rechte im BKA-Visier

Swen Pförtner/dpa Neonaziaufmarsch von »Die Rechte« am 20. Juli in Kassel

In Folge der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) im Juni soll das Bundeskriminalamt (BKA) zukünftig mehr Personal und finanzielle Mittel für die Bekämpfung rechtsterroristischer Strukturen erhalten. Am Montag zitierten verschiedene Medien aus einem internen Planungspapier der Behörde. Daraus gehe unter anderem hervor, dass eine »Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität« beim BKA eingerichtet werden soll. Zudem solle eine neue Struktur in der Abteilung »Polizeilicher Staatsschutz« verankert werden. Konkret sollen sich zukünftig zwei Gruppen mit insgesamt zehn Referaten mit extrem rechten Organisationen und Einzeltätern beschäftigen und dadurch für eine »Erhöhung des Verfolgungsdrucks« sorgen, wie es in besagtem Papier heißt. Außerdem will die Behörde ein Risikobewertungssystem einführen, welches im Bereich des sogenannten islamistischen Terrorismus bereits angewandt wird.

Wenig Begeisterung lösten die ersten Informationen über Umstrukturierungen beim BKA indes bei der Linke-Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke aus. Was bislang zur Bekämpfung der Hasskriminalität an Plänen bekannt ist, klinge »wenig überzeugend«, kritisierte sie auf jW-Anfrage. »Das BKA sollte sich mehr auf seine Rolle als Zentralstelle der Landespolizeien und der Strafverfolgung von Rechtsterrorismus konzentrieren«, forderte die Innenpolitikerin. Zuerst seien die Landeskriminalämter gefordert. »Wer die gewalttätige rechtsextreme Szene im Blick behalten will, braucht Kenntnis von der Lage vor Ort«, so die Abgeordnete. Ein Ausbau des BKA an dieser Stelle dürfe daher »kein Alibi für die Landesinnenminister sein«.

Die Neuaufstellung des BKA im Kampf gegen Neonazis hat allerdings Grenzen. So weigert sich die Behörde noch immer, alle Betroffenen, die sich – wie ursprünglich auch Walter Lübcke – auf »schwarzen Listen« von Neonazis befinden, zu informieren. Am Montag scheiterte ein Journalist vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden mit einer Klage, mit der er das BKA zwingen wollte, die Datensammlungen herauszugeben. Das Gericht stellte das Verfahren am Montag ein, nachdem sich die Behörde auf ein laufendes Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt berufen und zugleich bestritten hatte, für eine mögliche Veröffentlichung der Daten überhaupt zuständig zu sein.