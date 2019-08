Streikwelle in Spanien

Marta Fernández Jara/Europa Press/dpa Passagiere am Madrider Bahnhof Puerta de Atocha müssen sich im Warten üben (31.7.2019)

Der Unmut über die Arbeitsbedingungen zeigt sich an diesen Tagen in Spanien besonders deutlich. Es ist die Jahreszeit, in der die meisten Touristen das Land besuchen. Und das ist auf diese wichtige Einnahmequelle angewiesen.

Viele Reisende in Spanien konnten sich auf ihren Wegen bereits mit dem Schicksal der Beschäftigten des staatlichen Eisenbahnunternehmen Renfe vertraut machen. Am 31. Juli sollen sich nach Angaben des Gewerkschaftsbunds CGT rund 70 Prozent der Angestellten an einem Streik beteiligt haben. Das Unternehmen dagegen sprach von nur 2,2 Prozent des Personals. Am 14. August fielen 950 Nah- und Fernzüge im ganzen Land aus, mehr als 300 davon waren Hochgeschwindigkeitszüge des spanischen Streckennetzes »AVE«. Die Beschäftigten fordern mehr Personal und ein besseres Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Deshalb hatten die Gewerkschaftsverbände CCOO, CGT und UGT zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Wird bis Ende des Monats keine Einigung erzielt, wird der Ausstand am 30. August und 1. September fortgesetzt.

In Vigo sind am Mittwoch vergangener Woche die Feuerwehrleute in einen unbefristeten Streik getreten. Unterstützt von den Interessenvertretungen CIG und UGT fordern sie mehr Personal. Gegenwärtig sollen die Auszubildenden so viel wie die Feuerwehrmänner arbeiten, aber für weniger Geld. Bis zu 48 Stunden am Stück hätten einige in der Ausbildung arbeiten müssen, wie die Tageszeitung La Voz de Galizia am Donnerstag berichtete. Jetzt streikt die Feuerwehr in der Stadt – zum ersten Mal. Und das könnte sich bald auch in anderen Regionen wiederholen, denn die Waldbrände haben in den letzten Jahren durch den Klimawandel immens zugenommen und damit auch das Arbeitspensum der Feuerwehrleute.

Auch der Flughafen in Barcelona wird derzeit bestreikt. An den Wochenenden vom 24. und 25. sowie 30. und 31. August werden die Arbeiter, die die Wartungsarbeiten am Boden erledigen, in den Ausstand treten. Bereits Ende Juli hatten sie zwei Tage aus Protest nicht gearbeitet. Auch sie fordern neue Einstellungen und eine Reduzierung der Arbeitszeit.

Das sind bei weitem nicht die einzigen Arbeitskämpfe. Am Flughafen von Palma de Mallorca haben die Passkontrolleure zu einem unbefristeten Streik ab dem 24. August aufgerufen. Der Gewerkschaftsbund CCOO erklärte vergangenen Dienstag in einer Mitteilung, dass die Löhne nicht den Verträgen entsprechen und Überstunden nicht bezahlt würden. Der dortige Sprecher von CCOO, Hernán Nogués, erklärte gegenüber der Tageszeitung El Mundo, dass sie 39 Stunden in der Woche arbeiten »für 920 Euro pro Monat«. Das sei »sehr demütigend«. Der Streik könnte für Chaos am Flughafen sorgen, denn die Kontrolleure wurden eingestellt, um die Arbeit der Polizisten zu entlasten und die langen Schlangen zu vermeiden, die 2017 in der internationalen Presse für Schlagzeilen sorgten.

Nicht weit davon, auf der Insel Ibiza, haben auch die Putzfrauen der Hotels für den 24. und 25. August einen Streik angekündigt. Sie wollen, dass ihre Tätigkeit als besonderes Risiko anerkannt wird. Studien zufolge müssen 70 Prozent von ihnen mit Schmerzmitteln zum Dienst gehen. Die schwere körperliche Arbeit macht eine normale Verrentung so gut wie unmöglich.

Touristen, die in Madrid die U-Bahn nutzen, könnten auch von einem Streik des Sicherheitspersonals betroffen werden. In diesem Fall geht es um die Löhne von mehr als 500 Mitarbeitern, die die Firma Ombuds, ein Subunternehmen der städtischen Verkehrsbetriebe, nicht bezahlt haben soll. Die Gewerkschaft Alternativa Sindical, die auf Sicherheitsdienste spezialisiert ist, hat nun einen unbefristeten Streik angekündigt. Gegen die drittgrößte spanische Securityfirma ist bereits ein Konkursverfahren eröffnet worden.

Das Flugbegleitpersonal von Ryanair in Spanien hat zusammen mit der Interessenvertretung der Kabinenbeschäftigten Sitcpla und dem Gewerkschaftsbund USO einen zehntägigen Ausstand angedroht. Am 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und dem 29. September werde sie streiken, falls das Unternehmen ihre Standorte in Gran Canaria, Teneriffa sowie Girona nächsten Januar schließt. Dort sollen rund 300 Flugbegleiter entlassen werden. Auch die Piloten organisieren sich, denn rund 100 von ihnen würden dann auch ihren Job verlieren. Ryanair hat die Schließung noch nicht offiziell bestätigt, aber Kürzungen angekündigt. Das Unternehmen begründet die Maßnahmen mit den steigenden Kerosinpreisen, den Folgen des Brexits sowie zunehmenden Personalkosten. Dennoch möchte die Fluggesellschaft alle bestehenden Routen in Spanien weiterhin abdecken.