Schwert und Feder

Zu jW vom 15.8.: »Die Krönung der Revolution«

»Auch Marxisten sollten sich zu Napoleons 250. Geburtstag einen einschenken«, heißt es zu dem Artikel von Marc Püschel: Aber sicher, fällt einem zu Napoleon doch auch sofort die »Comédie humaine« (Menschliche Komödie) des Schriftstellers Honoré de Balzac ein. Balzac wollte mit der Feder das vollenden, was Napoleon mit dem Schwert begonnen hatte. Das gelang offensichtlich so gründlich, dass Friedrich Engels 1888 in einem Brief an Margaret Harkness meinte, Balzac habe »eine vollständige Geschichte der französischen Gesellschaft« entworfen, aus der »ich, sogar in den ökonomischen Einzelheiten (zum Beispiel die Neuverteilung des realen und persönlichen Eigentums nach der Revolution), mehr gelernt habe als von allen berufsmäßigen Historikern, Ökonomen und Statistikern dieser Zeit zusammengenommen«. Prost!

Patrick Büttner, per E-Mail

Existenzbedrohend

Zu jW vom 10./11.8.: »Rekordverluste bei Uber«

In dem Artikel über die Geschäftssituation von Uber wird ausgeführt, dass das US-Unternehmen in deutschen Großstädten mit Taxiunternehmen kooperiere. Dies ist jedoch nur ein eher unwichtiges Teilgeschäft (»Uber Taxi«). Maßgeblich ist vielmehr, dass Uber unter dem Markennamen »Uber X« mit Mietwagenunternehmen kooperiert und die Preise des Taxigewerbes unterbietet. Ein Teil dieser Mietwagenfirmen bedient ausschließlich Aufträge von Uber und wurde zu diesem Zweck gegründet. Hier ist von Subunternehmen oder sogar Scheinselbständigkeit zu sprechen. Das Geschäft von Uber funktioniert nur auf der Grundlage, dass die Rückkehrpflicht von Mietwagen nach jedem Auftrag, wie das Personenbeförderungsgesetz sie definiert, systematisch missachtet wird. Dadurch ist das Taxigewerbe existenzbedrohender Konkurrenz durch einen weltweit operierenden Konzern ausgesetzt. Der Druck auf die Löhne der angestellten Fahrer steigt immens.

Andreas Komrowski, Mitglied der AG Taxi bei Verdi (Berlin)

Falsche Diskussion

Zu jW vom 12.8.: »Schimäre in Grün«

Es ist sicher unbestritten, dass der Individualverkehr auch per E-Auto keine Umweltprobleme lösen kann; hierzu bedarf es eines weitgehenden Umbaus der Verkehrsinfrastruktur zu einem bürger- und umweltfreundlichen System des öffentlichen Personennahverkehrs. (…) Mir scheint, dass mit dem Ruf nach Elektromobilität ein Popanz aufgebaut wird, mit dem die dringend notwendige Debatte über Alternativen auf eine Ebene gelenkt wird, auf der die Grundlagen der neoliberalen Wirtschaftspolitik nicht angetastet werden – die Autoindustrie wird’s danken. Viel interessanter als eine Diskussion um Vor- oder Nachteile dieser oder jener Art von Auto scheint mir daher die Frage einer demokratischen Kontrolle des öffentlichen Verkehrs unter dem Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe aller Schichten der Bevölkerung. Ob Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor, der Verbrauch an Boden für Parkplätze, immer breiter werdende Straßen und Autobahnen und die enormen Kosten für die Instandhaltung und -setzung dieser Anlagen bleiben. (…) Was aber die Betrachtung des ökologischen »Footprints« eines E-Autos betrifft, ist der Vergleich mit der Herstellung eines Autos mit Verbrennungsmotor mangelhaft. So weisen Studien nach, dass der Wasserverbrauch bei der Herstellung von Lithiumakkus von zwei Millionen Litern (2011) inzwischen auf circa 400.000 bis 1.500.000 Liter gesunken ist. Übrigens entspricht der Wasserverbrauch von 400.000 Litern ziemlich genau der Menge (und zwar Trinkwasser!), die zur Erzeugung von ca. 27 Kilogramm Rindfleisch notwendig ist – und jeder Deutsche isst im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. (…) Das besprochene Buch von Winfried Wolf ist sicher lesenswert, und sei es nur, um sich ein Bild darüber zu machen, wie weit die gesamte Diskussion an den tatsächlich notwendigen Veränderungen vorbeigeht.

Lutz Moschke, per E-Mail

Rationales Programm

Zu jW vom 12.8.: »Private Energiewende«

Ich empfehle den Grünen einen Betriebsausflug nach China, zum Beispiel in meine Wahlheimat Hefei, um sich ein funktionierendes, staatlich bzw. kommunal gesteuertes Verkehrswesen anzuschauen. Sie können per E-Bus für ca. 35 Cent kreuz und quer durch die Stadt fahren oder die U-Bahn für 30 bis 80 Cent benutzen, per Zug die circa 1.000 Kilometer von Hefei nach Beijing in drei Stunden und 37 Minuten für einen Fahrpreis von 55 Euro zurücklegen, sich in Qingdao die Teststrecke für die eigenständig konstruierte Magnetschwebebahn, die bis zu 600 Kilometer pro Stunde schnell sein wird, anschauen. Unterwegs können sie dann die Aufforstungsprogramme in Stadt und Land, Müllentsorgungs- und Recyclingverfahren bewundern usw. Natürlich arbeiten die meisten öffentlichen Einrichtungen nicht kostendeckend, müssten also nach neoliberalen Gesichtspunkten geschlossen werden oder eben privatisiert, auf jeden Fall aber ruiniert werden. Als Instrument der makroökonomischen Steuerung sieht das Ganze jedoch anders aus – günstige Mobilität führt zu erhöhter Produktivität und generiert dadurch Einnahmen auch für den Staat bzw. die Gesamtgesellschaft. Das ist ein kleines Beispiel für das, was die Chinesen als Sozialismus chinesischer Prägung bezeichnen. Es entzaubert einerseits das chinesische Wunder und enthüllt es andererseits als rationales wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln.

Josef Witte, Hefei/China (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Hände reiben

Zu jW vom 16.8.: »Corbyn geht in die Offensive«

Und was bedeutet es, wenn »Corbyn in die Offensive« geht? Er will den sogenannten harten Brexit verhindern. Da können sich die Verantwortlichen in Brüssel und vor allem Berlin ja die Hände reiben. Die guten deutschen Exportüberschüsse gäbe es weiter. Siehe die Handelsbilanzdefizite Großbritanniens gegenüber Deutschland. Und sekundiert wird das noch von Fabio De Masi von der Partei Die Linke. Auch er ergreift Partei gegen den »No-Deal-Brexit« und für die EU. Nur: Antikapitalistisch sind damit beide nicht.

Bernd Kevesligeti, per E-Mail