Über 1.000 Tote durch Monsun in Indien

Neu-Delhi. Schwere Regenfälle haben in Indien seit Beginn der Monsunzeit im Juni bereits mehr als 1.000 Menschen das Leben gekostet. Bis Mitte August seien in den neun am stärksten betroffenen Bundesstaaten vor allem im Nordosten und Westen des Subkontinents 1.058 Tote gezählt worden, teilte das Heimatministerium am Sonntag mit. Die meisten ertranken demnach in den Wassermassen oder kamen bei Häusereinstürzen sowie Erdrutschen um. (dpa/jW)