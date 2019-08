Vorhang auf für den »Rentenpapst«

Jens Wolf/dpa-Zentralbild Die Initiative Seniorenaufstand fordert, die »Geheimhaltungspflicht der Rentenkommission sofort zu beenden«

Seit 14 Monaten brüten zehn sogenannte Experten über der Frage, wie die gesetzliche Altersvorsorge zukunftsfest zu machen ist. Noch bis ins kommende Frühjahr hinein soll die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission »Verlässlicher Generationenvertrag« grübeln, um planmäßig im März 2020 ihre Empfehlungen vorzulegen. Was in dem Zirkel besprochen und verhandelt wird, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt – selbstredend. Trotzdem sind die Ergebnisse absehbar: Das System der staatlichen »Alterssicherung« wurde in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten durch allerlei »Reformen« nachhaltig entwertet. So soll und wird es weitergehen.

Dafür bürgt vor allem eine Person: Axel Börsch-Supan. Der als »Rentenpapst« und »führender Rentenökonom« gehandelte Wirtschaftswissenschaftler war noch vor der Konstituierung der Runde medienwirksam vorgeprescht, um zu verkünden, wie für ihn die Rente der Zukunft auszusehen hat. Er vertritt die Ansicht, dass die sogenannte doppelte Haltelinie auf Dauer nicht zu halten ist. Die Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag auf das Ziel festgelegt, das Rentenniveau bis 2025 auf dem heutigen Stand von 48 Prozent des Durchschnittslohns abzusichern und die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen zu lassen. Börsch-Supan hält das auf lange Sicht für unbezahlbar und will die Leistungen mit einem »intelligenten Mix« aus vier Maßnahmen beschneiden, die da lauten: Rentenniveau senken, Beiträge erhöhen, mehr Staatszuschüsse und späterer Renteneintritt. So solle man 2060 erst mit 69,5 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Zu seinen Ideen passt die Vita des »Rentenpapstes«: Er war zehn Jahre lang Leiter des »Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und Demographischer Wandel« an der Universität Mannheim, das in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) unter Beteiligung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) initiiert und finanziert wurde. Später ging das Institut im »Munich Center for the Economics of Aging« (MEA) am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik auf, als dessen Direktor er seit 2011 fungiert. Über Börsch-Supan hält das Onlinelexikon Lobbypedia fest, dass er früher als Berater des GDV und des Verbands der privaten Bausparkassen tätig war.

Gerd Bosbach, Statistikprofessor an der Hochschule Koblenz und Betreiber des Blogs »Lügen mit Zahlen«, hat Börsch-Supans Rezepte auseinandergenommen und die Befunde in verschiedenen Publikationen öffentlich gemacht. Demnach operiere der Ökonom mit Dramatisierungen, Verkürzungen und falschen Zahlen. Wie Bosbach am Freitag gegenüber jW sagte, liefere dieser genau solche Konzepte, »die den Arbeitgeberverbänden zusagen und die dadurch auch in den tonangebenden Medien gewürdigt werden«. Weil seine Thesen schon jetzt medial als der »einzig gangbare Weg« gefeiert würden, »wird die Kommission – in der ja immerhin auch eine Gewerkschafterin sitzt – Schwierigkeiten haben, diese abzulehnen«.

Das befürchtet man auch bei der Initiative »Seniorenaufstand«, dem »Koordinierungskreis gewerkschaftlicher Seniorenpolitiker«. Vor einer Woche hatte der Verband auf der Plattform openpetition.de eine Unterschriftenaktion mit der Forderung gestartet, die Geheimhaltungspflicht der Rentenkommission sofort zu beenden. Reformkonzepte im stillen Kämmerlein erarbeiten zu lassen sei ein »Skandal«« und »antidemokratisch«, beklagte der Verband am Freitag per Pressemitteilung. Bei der Zusammensetzung und dem Arbeitsauftrag des Gremiums sei absehbar, »dass wirksame Schritte, die wir für notwendig halten, ausgeschlossen werden«.