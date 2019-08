63 Tote nach Anschlag in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan sind beim verheerendsten Anschlag seit Jahresbeginn 63 Menschen getötet worden. Inmitten einer Hochzeitsgesellschaft sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Hauptstadt Kabul in die Luft. Mindestens 182 weitere Menschen seien bei dem Angriff am Samstag abend verletzt worden, teilte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, am Sonntag morgen über Whatsapp mit. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS). In einer am Sonntag über das Internet verbreiteten Nachricht hieß es, ein Selbstmordattentäter habe eine Sprengstoffweste gezündet. (dpa/jW)