Ohne Alternative

Zu jW vom 27./28.7.: »Weißer Terror, rote ­Ohnmacht«

(…) Christian Stappenbeck schreibt, der Revolutionäre Regierungsrat der ungarischen Räterepublik unter Bela Kun sei Anfang August 1919 freiwillig zurückgetreten und habe damit einen Bürgerkrieg verhindert. Diese Darstellung von einem friedlichen Verzichtsakt ist meines Erachtens zu glatt. Sie wirft nicht die Frage auf, ob ein Bürgerkrieg überhaupt eine auch nur ansatzweise erfolgversprechende Alternative gewesen wäre. Kun, so sehr er auch Weltrevolutionär, Anhänger Lenins und der Sowjetmacht blieb, konnte 1919 auf deren Unterstützung nicht hoffen. Rumänische und andere Interventionstruppen, unterstützt von Frankreich und England, die in keiner Weise einen »Bolschewismus« im besiegten Ungarn dulden wollten, standen im Land, dessen sich auflösende Rote Garden und andere bewaffnete Formationen zu größeren Kampfhandlungen nicht in der Lage waren. Im Innern Räteungarns und auch von außen her formierte sich die »weiße« Konterrevolution aus den alten Eliten und den in der Habsburger Tradition stehenden Militärs. »Weißer Terror, rote Ohnmacht« titelt Stappenbeck. Abgesehen davon, dass beide Seiten – offenbar bald stärker die »weiße« – Terror anwendeten, wurden die Träger der Rätemacht einerseits durch eigene unrealistische soziale und politische Maßnahmen, die große Bevölkerungsteile ins Lager der Konterrevolution trieben, zunehmend handlungsunfähig. Bürger und Bauern wollten sich von den für sie größtenteils nachteiligen administrativen und wirtschaftlichen Auflagen der »Roten« und ihrem politisch-ideologischen Druck befreien. Andererseits zerfielen in diesem Prozess politische Koalitionen und Zweckbündnisse, die ohnehin nicht gefestigt waren (…). Die historische Analyse sollte also auch im Zeitungsformat herausstellen, dass die Räterepublik durch das Zusammenwirken von inneren und äußeren Faktoren nur kurzlebig sein konnte. Die Bevölkerung war verelendet, sie hungerte. Daran hing zeitweilig beinahe alles. Zudem zwang der Versailler bzw. Trianon-Vertrag Ungarn zur Abtretung des größten Teils seines alten Staatsterritoriums. Das förderte den ohnehin schon starken ungarischen Nationalismus, dessen sich auch die Räteherrschaft bediente. Feindbilder und ein weitverbreiteter Chauvinismus gerade bei der religiös-konservativen Landbevölkerung nahmen zu, wie auch die Suche nach Verbündeten im Ausland zur Wiederherstellung einstiger Größe. Mentalität und Interessen der sich als stolze Magyaren Fühlenden ließen sich schwerlich mit einer kommunistischen Räteherrschaft verbinden.

Dr. Michael Lemke, Berlin

Existentielle Gefahr

Zu jW vom 14.8.: »Waldbrände in ­Griechenland – Euböa im Ausnahmezustand« (Onlinenachricht)

Der Artikel über die Waldbrände in Griechenland hat mich wieder daran erinnert, Euch einmal meinen Eindruck mitzuteilen, dass die jW die Klimakrise in ihrer Berichterstattung nicht sehr ernst zu nehmen scheint. Ich weiß zwar, dass bei Euch das »Soziale« im Vordergrund steht. Gerade deswegen müsste Euch aber klar sein, dass die »Kosten« für die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise, der Umweltzerstörung, des Artensterbens, des Rückgangs der Biomasse usw., kurz: des ökologischen Zusammenbruchs, in unseren real existierenden Kapitalismen höchst ungleich verteilt werden: Diejenigen, die am wenigsten dafür können, werden den höchsten Preis dafür bezahlen müssen. (…) Ist Euch denn nicht bewusst, was es für das Leben auf diesem Planeten bedeutet, wenn die Wissenschaft mit ihren Prognosen von einem globalen Temperaturanstieg von drei bis sechs Grad bis 2060 recht behält? Wir müssen befürchten, dass die zwei Grad, die allein schon mit katastrophalen und nicht mehr beherrschbaren Folgen einhergehen (so die Wissenschaft), bereits in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht früher, erreicht sein werden. Ich beschäftige mich als Nichtfachmann schon länger damit und werde immer verzweifelter, auch weil die Linke sich scheinbar der existentiellen Gefahr, auf die wir zusteuern, ebensowenig bewusst zu sein scheint wie der Mainstream.

Salvatore Pantó, per E-Mail

Bereitschaft ist notwendig

Zu jW vom 13.8.: »Zwang ist keine Lösung«

(…) Alle Vorbehalte ändern nichts an der realen Lage: Zu wenige Menschen in diesem Land haben ihre Bereitschaft erklärt, ihre Organe und Gewebe nach dem Tod zu spenden. Sogar unter denjenigen, die im medizinischen Bereich tätig sind, fehlt die Bereitschaft. Auch mir ist erst vor neun Monaten bewusst geworden, dass ich umdenken sollte. Damals wurde ein Aneurysma in meinem Gehirn festgestellt – denn glücklicherweise hatte ich daheim einen Unfall, bei dem ich das Bewusstsein verlor, worauf ich also in den Magnetresonanztomographen geschoben wurde und das Aneurysma festgestellt und dann operiert wurde. Seitdem, auch weil mir mitgeteilt wurde, dass das Drama vielleicht nicht endet, bin ich mir dessen bewusst, dass ich Glück hatte. (…) Es geht im Falle der Organspende nur um direkte Hilfe. Wir sollten daran denken, dass wir jemandem, den wir nicht kennen, das Leben erhalten können. Die Bereitschaft ist vonnöten. Bitte teilen Sie allen mit, dass man in jeder Apotheke einen Organspendeausweis erhalten kann!

Torsten Andreas Scharmann (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Vertrauen fehlt

Zu jW vom 13.8.: »Zwang ist keine Lösung«

Das Modell »Arzt als Unternehmer« ist hierzulande mittlerweile voll installiert. Und das hat leider dazu geführt, dass Patienten nun Kundschaft sind und durchaus nicht sicher sein dürfen, ob eingeleitete Therapiemaßnahmen ihrer Gesundheit oder eher dem Geldbeutel von Ärzten bzw. der Auslastung von medizinischen Gerätschaften dienen. Vor diesem Hintergrund fehlenden Grundvertrauens ist die geplante allgemeine Organpflichtentnahme unbedingt abzulehnen. Bezeichnenderweise ist die Linkspartei leider wieder mal auf einen Zug aufgesprungen, der nicht nach »Gemeinwohl«, sondern nach »Profitlingen« unterwegs ist.

Thomas Pelte, Berlin (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)