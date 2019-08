Nebenverdienst des Tages: 16,5 Millionen Euro

Carmen Jaspersen/dpa Zuhören kann teuer werden: Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken

Das Grundgesetz ist voller hehrer Versprechungen, die mit der schnöden Realität kapitalistischer Verhältnisse nichts zu tun haben. So heißt es in Artikel 48, Bundestagsabgeordnete hätten Anspruch auf eine »angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung«. Das mit der Unabhängigkeit ist natürlich ein Witz. Denn außer dieser »Entschädigung« in Höhe von monatlich rund 10.000 Euro dürfen die Parlamentarier Nebeneinkünfte ohne Ende kassieren. So drohen sie nicht, den Bezug zu denjenigen zu verlieren, denen sie wirklich verpflichtet sind. Spoilerwarnung: Die Masse der Lohnabhängigen ist nicht gemeint.

Mindestens 16,5 Millionen Euro haben die Mandatsträger seit Herbst 2017 ganz nebenbei eingesackt. Mehr als jeder vierte Parlamentarier meldete Nebeneinkünfte beim Bundestagspräsidenten an. Der Spiegel und die Initiative »Abgeordnetenwatch« haben die Angaben ausgewertet und die Ergebnisse am Freitag veröffentlicht. Demnach sind unter den zehn Topverdienern – Überraschung! – ausschließlich Vertreter von CDU, CSU, FDP und AfD.

CSU-Mann Sebastian Brehm schießt den Vogel ab: Als Steuerberater sackte er 1,38 Millionen Euro ein. Zu den Spitzenverdienern gehören ferner Juristen, Landwirte und Vortragsredner. FDP-Chef Christian Lindner schaffte mit 311.000 Euro Platz 14 der Liste und ist damit ganz nah dran an den »Profis« in diesem Wettbewerb. Gregor Gysi hängte ihn mit 342.000 Euro und damit Platz zwölf ab und stieß als einziger »Linker« in die Phalanx kapitalnaher Fraktionen vor. Seine Kasse klingelte unter anderem dank 90 Vorträgen, bei denen er sein Wissen teilte.

Übrigens müssen die »Volksvertreter« die Identität ihrer Mandanten nicht offenlegen. So bezieht der frühere Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) als »Strategieberater« von »Mandant 1« monatlich mindestens 7.000 Euro. Unabhängigkeit hat ihren Preis.