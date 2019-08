Tarifstreit in Reinigungsbranche

Dreieich. Bei den wiederaufgenommenen Tarifverhandlungen für die rund 650.000 Gebäudereiniger in Deutschland will die Kapitalseite nicht über das verlangte Weihnachtsgeld sprechen. Die Forderung sei »kein Thema für diese Rahmentarifverhandlungen«, teilte der Verhandlungsführer des Bundesinnungsverbands, Christian Kloevekorn, am Donnerstag in Dreieich bei Frankfurt mit. Die IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) drohte für den Fall einer Nichtregelung mit Streiks. Rund 100 Beschäftigte demonstrierten am Tagungshotel. »Das Weihnachtsgeld ist für uns eine elementare Forderung«, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. (dpa/jW)