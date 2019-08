SPD-Ministerin stellt Rücktritt in Aussicht

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ihren Rücktritt für den Fall angekündigt, dass die Freie Universität Berlin ihr den Doktortitel aberkennt. In einem Brief an die kommissarische SPD-Vorsitzende Maria Luise Dreyer schrieb Giffey einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Onlineausgabe) vom Donnerstag zufolge auch, dass sie nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren werde. (AFP/jW)