Sachsen-Anhalt: Schüler in die Betriebe

Halle. Angesichts des Fachkräftemangels will Sachsen-Anhalt Schüler tageweise in Betriebe schicken. Mit Beginn des neuen Schuljahres können Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sogenannte Praxislerntage neu in die Stundenpläne aufnehmen, wie die Mitteldeutsche Zeitung am Donnerstag berichtete. Alle zwei Wochen sollen dann Acht- und Neuntklässler einen Schultag in einem regionalen Unternehmen, einer sozialen Einrichtung oder Berufsschule verbringen. Ziel sei es, »Handwerk, Industrie und Schule einander näherzubringen«, sagte Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) dem Blatt. Zunächst starten demnach 30 Schulen. (AFP/jW)