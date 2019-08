Stärkere Inflation in der BRD im Juli

Wiesbaden. Der Anstieg der Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen in Deutschland hat im Juli leicht zugelegt. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag den vorläufigen Wert der Inflationsrate von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai und im Juni hatte die jährliche Teuerungsrate 1,6 und 1,4 Prozent betragen. Vor allem Nahrungsmittel und Energie sind im Juli teurer geworden. Die Europäische Zentralbank strebt für die Euro-Zone insgesamt mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. (dpa/jW)