Tarifverhandlungen der Gebäudereiniger

Dreieich. Die Tarifverhandlungen zum Rahmentarifvertrag für das Gebäudereiniger-Handwerk gehen in die fünfte Runde. Die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) fordert für die rund 650.000 Beschäftigten eine höhere Eingruppierung für Fachkräfte, einen Treuebonus und die Einführung eines Weihnachtsgeldes. Die IG BAU kündigte im Vorfeld bereits Arbeitsniederlegungen an, sollte die Unternehmer in der Verhandlung keine konkreten Vorschläge unterbreiten. (dpa/jW)