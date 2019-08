Nur jede zweite Klinik bildet aus

Berlin. Nur knapp die Hälfte der Krankenhäuser bildet aus. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag hervor, wie die Berliner Zeitung am Montag berichtete. Im Jahr 2017 beteiligten sich demnach 965 von 1.942 Krankenhäusern bundesweit an der Ausbildung von Krankenpflegefachkräften. 2017 habe es insgesamt 80.285 entsprechende Ausbildungsplätze gegeben. Zahlen zur Ausbildung in der stationären und ambulanten Altenpflege lägen dagegen erst Ende 2020 vor. (jW)