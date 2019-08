US-Regierung untersagt Kauf von chinesischer Telekomausrüstung

Ng Han Guan/AP/dpa Huawei-Geschäft in Beijing

Washington. Die US-Regierung will den Bundesbehörden den Kauf von Telekommunikationsgeräten von fünf chinesischen Unternehmen, darunter Huawei, untersagen. Das im Präsidialamt zuständige Büro wolle noch an diesem Mittwoch eine Übergangsregelung dazu veröffentlichen, sagte ein leitender Verwaltungsbeamter. Das Verbot wurde in das im vergangenen Jahr verabschiedete National Defense Authorization Act (NDAA) aufgenommen. Das Gesetz untersagt die Verwendung von Bundesgeldern für den Kauf von Telekommunikations- und Videoüberwachungsgeräten von Telekom-Unternehmen, die die »nationale Sicherheit gefährden« könnten. Die US-Regierung hat Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt und dies damit begründet, dass die Technologie des Unternehmens der Regierung in Beijing zur Spionage in den USA dienen könnte. Damit ist es US-Firmen untersagt, mit dem chinesischen Konzern Geschäfte zu tätigen. Huawei weist die Vorwürfe zurück.(Reuters/jW)