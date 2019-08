Neu erschienen

Big Business Crime

Die Zeitschrift Big Business Crime, die 2018 nach einem Vierteljahrhundert ihre Printausgabe einstellte und seither nur noch als Onlinemagazin erscheint, hat eine Auswahl der bis einschließlich Mai 2019 digital publizierten Texte gedruckt vorgelegt. Joachim Maiworm schreibt über kriminelle Vermieter und Politiker als »Handlanger der Immobilienlobby«. Fábio Teixeira Pitta untersucht die Rolle des Finanzkapitals bei der »illegalen Landnahme« in Brasilien, Magda von Garrel den »Niedergang der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit«. (jW)

Big Business Crime, Dokumentation der Internetausgabe November 2018 bis Mai 2019, 51 Seiten, 6 Euro, Bezug: Business Crime Control e. V., Postfach 15 75, 63465 Maintal, E-Mail: big-redaktion@businesscrime.de

Arbeiterstimme

Die Nürnberger Arbeiterstimme befasst sich mit der Europäischen Union als Beispiel für »kapitalistischen Internationalismus«. Spätestens seit dem Lissabonner Vertrag von 2007 sei »ein klares neoliberales Wirtschaftsmodell die Handlungsgrundlage der EU«. Ihren deutlichsten Ausdruck habe diese Prämisse bislang beim Umgang mit der griechischen Schuldenkrise gefunden. Auch wegen der Widersprüche zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten sei die neoliberale Integration allerdings »noch nicht unumkehrbar«. Das Heft enthält auch Beiträge zur Krise der SPD, zur Lage in Venezuela und zur Geschichte der Revolution von 1918/19. (jW)

Arbeiterstimme. Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis, Jg. 48/Nr. 204 (Sommer 2019), 43 Seiten, 3 Euro, Bezug: Arbeiterstimme, Postfach 91 03 07, 90261 Nürnberg, E-Mail: ­redaktion@arbeiterstimme.org

Tarantel

Wolfgang Borchardt rekapituliert 25 Jahre Ökologische Plattform in der PDS bzw. der Partei Die Linke. Zu den »größeren Erfolgen« der Vergangenheit zählt er die Ökologiekonferenz der PDS im Jahr 1999 und die Mitgestaltung des aktuellen Parteiprogramms der Linkspartei, merkt aber an, dass der Zuwachs des Anteils der Plattformmitglieder an der Gesamtmitgliederzahl »nicht zu einer entsprechenden Stärkung ökologischer Positionen« in der Partei geführt habe. Schwerpunkt des Heftes ist das Thema Ernährung. Unter anderem finden sich hier eine »Kritik des politischen Veganismus« und Überlegungen zu der Frage, »was uns Lebensmittel wirklich kosten«. (jW)

Tarantel, Nr. 85 (2/2019), 35 Seiten, kostenlos, Bezug: Ökologische Plattform bei der Partei Die Linke, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: tarantel@oekologische-plattform.de