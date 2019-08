Neue alte Spitze für Indiens Kongresspartei

Neu-Delhi. Die jahrzehntelang in Indien regierende Kongresspartei hat ihre frühere Vorsitzende Sonia Gandhi zur Interimsparteichefin bestimmt. Sie werde den Vorsitz übernehmen, bis die Partei bei einer Vollversammlung später in diesem Jahr eine neue Führung wähle, teilte ein Parteisprecher am Sonnabend mit. Die 72jährige hatte den Vorsitz 2017 aus gesundheitlichen Gründen an ihren Sohn Rahul Gandhi abgegeben. Dieser war nach der schweren Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl im Frühjahr zurückgetreten. (dpa/jW)