Tote in Tansania nach Tanklasterunfall

Daressalam. Bei der Explosion eines Tanklastwagens sind in Tansania mindestens 68 Menschen umgekommen. Nach dem Unfall am Sonnabend in Morogoro seien mehrere Menschen in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Klinik am Sonntag mit. Zuvor hatte sie von rund 70 Verletzten gesprochen, darunter sei mindestens ein Kind. Morogoro liegt etwa 180 Kilometer westlich der Hafenstadt Daressalam. Der Tanklastwagen sei auf seinem Weg umgekippt, sagte der Augenzeuge Kiondo Mshana. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Daraufhin seien viele Menschen zu dem Lastwagen gekommen, um auslaufendes Benzin abzuzapfen. Dann sei das Fahrzeug explodiert. (dpa/jW)