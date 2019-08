Proteste in Rumänien

Bukarest. Zehntausende Menschen haben am Sonnabend in Rumäniens Hauptstadt Bukarest gegen die von der Sozialdemokratischen Partei (PSD) geführte sozialliberale Regierung demonstriert. Die Demonstranten prangerten »Inkompetenz und Korruption« der Machthaber und deren Bestrebungen, die Justiz in ihrem Kampf gegen die Korruption zu schwächen, an. Die Teilnehmerzahl wurde von lokalen Medien auf 25.000 geschätzt. Dazu aufgerufen hatten im Ausland lebende Rumänen. (dpa/jW)