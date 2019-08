Rechter Angriff auf Moschee in Norwegen

Oslo. Am Samstag abend ist in Norwegen ein Bewaffneter in eine Moschee in Baerum bei Oslo eingedrungen. Dort hielten sich zu dem Zeitpunkt nur drei Gläubige auf. Einer von ihnen konnte den Angreifer überwältigen, der dann festgenommen wurde. Die Polizei wertet den Anschlag als »versuchte terroristische Tat«. Die Ermittlungen hätten ergeben, »dass der Täter rechtsextremistische Ansichten hatte«, sagte Polizeisprecher Rune Skjold am Sonntag. Der Mann habe Sympathie für den norwegischen Nazikollaborateur Vidkun Quisling zum Ausdruck gebracht und sich feindselig gegen Einwanderer geäußert. In der Wohnung des Angreifers wurde später die Leiche einer Frau gefunden. In welcher Beziehung sie zum ihm gestanden hatte, blieb zunächst unklar. (dpa/jW)