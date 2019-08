Erneute Raketentests in Nordkorea

Seoul. Nordkoreas Militär hat am Sonnabend zum fünften Mal binnen gut zwei Wochen mehrere Raketen abgefeuert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte, Staatschef Kim Jong Un habe die Erprobung einer neu entwickelten »taktischen« Waffe »geleitet«. Das Präsidialamt im südkoreanischen Seoul sprach von einer »Machtdemonstration« des Nordens gegen die laufenden gemeinsamen Militärmanöver mit den USA. US-Präsident Donald Trump stellte unterdessen ein weiteres Treffen mit Kim in Aussicht. Auf Twitter bezeichnete er die Manöver am Sonnabend als »lächerlich und teuer« und verwies auf einen Brief Kims an ihn, in dem es hieß, dass mit dem Manöver auch die Raketentests enden würden. Zudem freue sich Trump auf ein Treffen »in nicht allzu ferner Zukunft«. (dpa/jW)