Zehntausende bei Pride-Parade in Polen

Plock. Bei der ersten polnischen Pride-Parade nach den schweren Ausschreitungen in Bialystok vor drei Wochen konnten Zehntausende Teilnehmer in Plock weitgehend ungestört demonstrieren. Der »Marsch für Gleichberechtigung« in der 120.000-Einwohner-Stadt war von Hunderten Polizisten geschützt worden. Wie das Onlineportal Queer.de berichtete, hatten sich rund 100 Gegendemonstranten, überwiegend junge Nationalisten, Hooligans und Anhänger der »Allpolnischen Jugend«, am Wegesrand der Parade versammelt. Vereinzelt wurden Böller oder Eier auf die Teilnehmenden geworfen, die Polizei hatte die Lage aber im Griff und nahm einige Störer und Gewalttäter umgehend fest. (jW)