Immer noch kein Tarifvertrag bei Ryanair

Frankfurt am Main. Die in Deutschland stationierten Piloten der Billigfluggesellschaft Ryanair warten auf einen Tarifvertrag. Mehr als neun Monate nach der grundsätzlichen Einigung auf Eckpunkte gebe es noch keinen Abschluss, sagte der Sprecher der Pilotengewerkschaft »Vereinigung Cockpit« (VC), Janis Schmitt, am Sonntag gegenüber dpa. Zur Debatte steht auch eine Übernahme der deutschen Standorte durch die Ryanair-Tochter Malta Air. Knackpunkt sei weiterhin das Steuerrecht, meinte Schmitt. Bislang müssen die Ryanair-Piloten ihre Sozialabgaben zwar in Deutschland, ihre Einkommenssteuer aber weiterhin in Irland entrichten. In Irland fallen VC zufolge höhere Steuern an als in Deutschland, so dass die nach den Eckpunkten erfolgten Gehaltserhöhungen nicht zu den erhofften Nettozuwächsen geführt hätten. (dpa/jW)