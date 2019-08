Private Energiewende

Christoph Soeder/dpa Grün sind die ausrangierten Züge der Deutschen Bahn, die für den privaten Konzern »Flixtrain« fahren

Die Grünen haben die Parole ausgegeben: »Mehr Wettbewerb bei Fernzügen.« Ihr Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Oliver Krischer forderte gegenüber dem Spiegel Zugriff für private Bahngesellschaften wie Flixtrain auf das Vertriebssystem und die Fahrkartenautomaten der bundeseigenen Deutschen Bahn AG (DB). Damit sollten Kunden ihre Tickets für Privatbahnen auch aus DB-Automaten ziehen können. Darüber hinaus verlangt Krischer, dass Privatbahnen beim Aufstellen der Fahrpläne für die Trassennutzung eine Art »Erstzugriffsrecht« gegenüber der DB für attraktive Fernverbindungsstrecken bekommen sollten.

Hintergrund des Vorstoßes ist die Tatsache, dass die DB im Bereich Personenfernverkehr mit Zügen der Gattung ICE, IC und EC nach wie vor einen Marktanteil von über 99 Prozent hält. Aus neoliberaler Sicht ist diese »Monopolstellung« besorgniserregend und ärgerlich. Grüne drängen daher ebenso wie FDP, Unionsparteien und AfD auf eine rasche weitere Liberalisierung des Schienenfernverkehrs und Stärkung der Konkurrenz zur DB.

Im Nah- und Regionalverkehr hat die DB seit zwei Jahrzehnten erheblich Marktanteile an Konkurrenzunternehmen verloren, die bei Ausschreibungen der Länder zunehmend mit billigeren Angeboten auf dem Rücken der Beschäftigten zum Zuge kamen. Die aggressiv auftretenden DB-Konkurrenten, oftmals private Konzerne und Töchter europäischer Bahngesellschaften, haben es hier auf die Milliardenzuschüsse des Bundes für den Nahverkehr als Quelle ihrer Profite abgesehen. Die Praxis zeigt allerdings, dass sie vielfach mit den Aufgaben eines planmäßigen, zuverlässigen und störungsfreien Schienenverkehrs überfordert sind. Derzeit verkehren auf bundesdeutschen Gleisen insgesamt mehr als 430 private und profitorientierte Bahnunternehmen – ein Zustand, der den Schienenverkehr eher behindert als fördert. Im europaweiten Vergleich gehört die BRD hinter Großbritannien und Schweden zu den Ländern, in denen die von der EU-Kommission im Interesse privater Kapitalgruppen vorangetriebene Liberalisierung und Privatisierung des Schienenverkehrs am weitesten fortgeschritten ist.

Seit Jahren haben immer wieder Privatbahnen mit großem Propagandaaufwand Fernverbindungen auf inländischen Gleisen angeboten und diese nach wenigen Monaten oder Jahren wieder eingestellt. Denn im eigenwirtschaftlich zu betreibenden Personenfernverkehr gibt es keine institutionelle Subventionierung wie im Nahverkehr. Es handelt sich hier um ein langfristiges Geschäft, das langen Atem erfordert. Mit großen Geldgebern im Rücken hat jetzt Flixtrain, ein Ableger des Fernbusmonopolisten Flixbus, einige dieser planmäßigen Verbindungen übernommen und versucht, mit Schnäppchenangeboten der DB Kunden abzujagen.

Angesichts des hartnäckigen grünen Rufs nach »mehr Wettbewerb« gehen viele Eisenbahner davon aus, dass eine mögliche künftige Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen den Konzern Deutsche Bahn endgültig zerschlagen und faktisch das britische Modell der Bahnprivatisierung durchsetzen wird. Grundgedanke ist, dass die teure und zuschussbedürftige Infrastruktur (Netz und Bahnhöfe) in Staatshänden bleiben und aus dem Bundesetat finanziert werden soll. Profitable Transportgesellschaften und Serviceunternehmen sollen nach dieser Denke ruhig in privaten Händen ruhen. Dass der ruinöse Wettbewerb zwischen Schienenverkehrsunternehmen jedoch das Gesamtsystem Schiene im Wettbewerb mit den besonders umweltschädlichen Verkehrsträgern Straße und Luftverkehr schwächt und somit auch »grüne« Ziele unterläuft, zeigt die weltweite Erfahrung in allen Ländern, in denen die Bahnprivatisierung besonders weit und ungehindert vorangetrieben wurde.