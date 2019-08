Bartsch: Abgeordnete sollen Rentenbeiträge zahlen

Berlin. Die Fraktion Die Linke im Bundestag fordert eine Beitragspflicht der Abgeordneten für die gesetzliche Rente. Die Privilegien für Politiker mit ihren Pensionsansprüchen seien weit vom Leistungsniveau der gesetzlichen Rente entfernt, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Als Schritt hin zu einer Erwerbstätigenversicherung, also einer Rentenkasse für alle Menschen mit Erwerbseinkommen, sollten künftig die Bundestagsabgeordneten in die Rentenversicherung einzahlen. (dpa/jW)