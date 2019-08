Großdemonstration in Moskau

Moskau. Bei der größten Kundgebung seit vielen Jahren forderten Tausende Menschen am Sonnabend in Moskau die Registrierung unabhängiger Kandidaten zur Stadtratswahl am 8. September. Die Organisatoren sprachen von mehr als 50.000 Teilnehmern, die Polizei von etwa 20.000. Nach Zahlen des Portals OWD-Info nahm die Polizei landesweit bei Solidaritätskundgebungen für die Moskauer Proteste rund 350 Menschen in Gewahrsam. In der Hauptstadt gab es demnach etwa 250 Festnahmen. Die Polizei sprach zunächst von 136. An den zwei vergangenen Wochenenden hatte es bei Protesten in Moskau rund 2.400 Festnahmen gegeben. (dpa/jW)