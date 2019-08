Papuas Schuldenfalle

jW

Kann man die Chinesen noch stoppen? Sie dringen geopolitisch entschlossen in den Südpazifik vor. »Seit Jahren versuchen sie vor allem durch Entwicklungshilfe immer mehr Inselstaaten unter ihren Einfluss zu bringen«, schreibt der Südostasienkorrespondent der FAZ mit Sitz in Singapur, Christoph Hein. Er ist aufs höchste alarmiert. Denn der seit Juni amtierende Ministerpräsident Papua-Neuguineas, James Marape, hat die chinesische Regierung ganz offiziell gebeten, die gesamte Staatsschuld des Landes von 27 Milliarden Kina (etwa sieben Milliarden Euro) zu refinanzieren. Das kann nur Abhängigkeit von China bedeuten, stellt Hein fest und ordnet den Vorgang ein: »Dies passiert zu einem Zeitpunkt, an dem rund um die Welt die Debatte wieder hochkocht, ob China viele Entwicklungs- und Schwellenländer in eine Schuldenfalle lockt.«

»Refinanzieren« heißt alte Schulden durch neue – möglichst niedriger verzinste – ablösen. Ganz glücklich scheint sich die Regierung Papua-Neuguineas mit den alten nicht zu fühlen. Sie entsprechen etwa 33 Prozent des papuanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Der Schuldendienst frisst jährlich 15 Prozent der Staatsausgaben auf. Australische Banken (ihrerseits meist Töchter europäischer und US-amerikanischer Banken) sind die Hauptgläubiger. Seine erste, sechstägige Auslandsreise hat den neuen Premier Marape ins einstige »Mutterland« geführt. Dort hat er um mehr Investitionen in seinem Land geworben und Gespräche mit der Regierung geführt, um über australische Fürsprache einen neuen Kredit vom IWF, dem Internationalen Währungsfonds zu erhalten und eine günstigere Finanzierung für die Beteiligung an dem mit Exxon Mobil und Total arrangierten Flüssiggasprojekt im Wert von etwa 13 Milliarden Dollar zu erwirken. Papua-Neuguinea soll »die reichste schwarze christliche Nation auf der Erde« werden, gab er als Ziel seiner Bemühungen aus.

So ganz auf Augenhöhe wie geplant und angekündigt scheinen die Gespräche mit der australischen Regierung in Canberra, den Banken in Sydney und den Rohstoffkonzernen nicht verlaufen zu sein. Noch behandelt Australien die seit dem ersten Weltkrieg als Kolonie geführte und seit 1975 formal unabhängige Republik als abhängiges Territorium. Wie in dem Ministaat Nauru wurde auch in Papua ein Konzentrationslager auf der Insel Manus eingerichtet, wo die in Australien nicht erwünschten nichtweißen Flüchtlinge eingesperrt wurden. Das Lager wurde zwar vor zwei Jahren aufgelöst. Die Flüchtlinge aber sind immer noch im Land. Obwohl James Marape sich ganz wie die Regierenden in Australien als Christ gibt und sich vielleicht als solcher empfindet, könnte es doch sein, dass er sich zuweilen in einer von den bisherigen Herren seines Landes kunstvoll konstruierten Schuldenfalle gefangen fühlt. Sein Gebet lautet: Gott sei gedankt, dass es Chinesen gibt. Niemand anders als diese gottlosen Kommunisten/Kapitalisten sind bereit und willens, mir und meinem Land eine Chance zu geben, uns aus der neokolonialen Abhängigkeit zu lösen.