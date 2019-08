Wachsende Stadt braucht Investitionen

gemeinfrei Die Euro-Scheine zeigen an: Wer die Stadt als soziales Gefüge erhalten will, muss schon Geld in die Hand nehmen

Der Landesbezirk Berlin-Brandenburg von Verdi nahm am Freitag Stellung zur Schuldenbremse in der Bundeshauptstadt:

»Wir als Verdi haben große Sorge, dass Berlin eventuell vor neuen finanziellen Engpässen stehen könnte, vielleicht sogar eine neue Sparwelle auf die Stadt zurollt, wenn die Schuldenbremse greift«, sagte Frank Wolf, Verdi-Landesbezirksleiter, anlässlich einer großen Diskussionsveranstaltung mit den haushaltspolitischen Sprechern von SPD, Grünen, Die Linke und CDU am Donnerstag. Schon jetzt zeichne sich ab, dass sich neben der Schuldenbremse auch die Einnahmesituation für die Hauptstadt verschlechtern könnte. »Die rot-rot-grüne Koalition hat gerade damit begonnen, den Investitionsstau aufzulösen, den die letzte Sparwelle verursacht hat. Aber die drohenden neuen Hemmnisse könnten dafür sorgen, dass es auch weiterhin Probleme beim öffentlichen Dienst, der ­Infrastruktur oder der ­Daseinsvorsorge geben könnte«, so Wolf.

Die Berliner Sparpolitik sei im bundesweiten Vergleich einmalig, die Sparanstrengungen hätten allerdings auch deutliche Erfolge beim Schuldenabbau gebracht, so der Verdi-Landesbezirksleiter. Wolf warnte aber auch davor, den Investitionsbedarf zu unterschätzen. Die wachsende Stadt braucht dringend einen funktionierenden, leistungsfähigen und modernen öffentlichen Dienst, Finanzbedarf gebe es auch in Bereichen wie Digitalisierung, Bildung und Wohnen. Personal und Infrastruktur entsprächen aber schon lange nicht mehr den Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger hätten. »Die Schuldenbremse darf nicht zur Investitionsbremse werden«, so Frank Wolf.

Die Abteilung für internationale Politik der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV) verurteilte am Freitag die Verhängung neuer Wirtschaftssanktionen gegen den venezolanischen Staat:

»Angesichts des immer offensichtlicheren Scheiterns des Experiments Guaidó und des vom Weißen Haus gegen die Bolivarische Regierung gerichteten Staatsstreichs hat Präsident Trump entschieden, die Finanz- und Handelsblockade sowie die imperialistische Kriegsrhetorik gegen unser Land zu verschärfen«, erklärt ­Carolus Wimmer, Sekretär für internationale Beziehungen der PCV. »Diese Maßnahmen verfolgen außerdem das Ziel, die Ausplünderung des Eigentums des venezolanischen Volks im Ausland zu legalisieren, wie es der Fall mit den Aktiva von Petróleos de Venezuela (PDVSA) und der Zentralbank Venezuelas (BCV) ist. Sie nutzen die letzten Augenblicke der falschen Übergangsregierung. In diesem Sinne warnen wir die internationale Gemeinschaft, aber insbesondere die Länder der Region, dass die von Washington eingenommene Haltung den Frieden in ganz ­Lateinamerika in Gefahr bringt. Eine militärische Aggression gegen Venezuela hätte unvorstellbare Folgen innerhalb und außerhalb unseres Kontinents, und auf dem Spiel stünde die Ausgewogenheit des Erdölmarktes. Wir sind dankbar für die Unterstützung verschiedener Parteien und Organisationen aus aller Welt, die ihre Ablehnung dieses neuen Angriffs des von der Trump-Administration orchestrierten Finanzterrorismus zum Ausdruck gebracht haben.«