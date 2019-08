Protest gegen Goldmine

Kemal Aslan/REUTERS

In der Türkei haben am Montag Tausende Menschen gegen den Betrieb einer Goldmine durch ein Tochterunternehmen des kanadischen Bergbaukonzerns Alamos Gold Inc. protestiert. Die Demonstranten, die sich nahe der Kleinstadt Kirazli in der Provinz Canakkale versammelt hatten, warfen den Betreibern vor, viermal mehr Bäume gefällt zu haben, als sie in dem zuvor vorgelegten Bericht über die Umweltfolgen des Bergbauprojekts angekündigt hatten. Zudem warnen Umweltaktivisten vor der Verunreinigung von Boden und Wasser in der Region. (jW)