Gedenken an Erich Mühsam

In der Berliner Hufeisensiedlung, in der Erich Mühsam bis zu seiner Verhaftung im Februar 1933 wohnte, wird am morgigen Sonnabend des Dichters und Revolutionärs gedacht. Das Weber-Herzog-Musiktheater wird Liebes- und Kampflieder, Satiren und philosophische Betrachtungen darbieten. Beginn der Veranstaltung der Anwohnerinitiative »Hufeisern gegen rechts« ist 15 Uhr an der Treppe am Hufeisenteich, Fritz-Reuter-Allee. Der Eintritt ist frei. Mühsam, Anarchist und Mitbegründer der Münchner Räterepublik, wurde im Juli 1934 im KZ Oranienburg ermordet. (jW)