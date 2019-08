Svea Pietschmann/ZDF Reden über Bücher: Svenja Flaßpöhler, Christine Westermann, Volker Weidermann, Thea Dorn (v. l. n. r.)

Aufgegabelt von Alexander Herrmann

Gebratene Hendlkeulen, Pilz-Nuss-Schnitzel, Nuss-Nougat-Creme-Tassen-Soufflée – darüber kann man natürlich auch streiten, mag man aber doch nicht wirklich. Der Starkoch Alexander Herrmann hat einen schönen Job: durch die Lande streifen, immer dem guten Geschmack nach. Dabei entlockt er seinem Gesprächspartner das eine oder andere kulinarische Geheimnis.

BR, 19.30 Uhr

Zurück in die Zukunft II

Wer’s noch nicht gesehen hat: Marty McFly reist mit Doc Browns Zeitmaschine ins Jahr 2015, um seine zukünftigen Kinder zu retten. Durch einen Fehler von Doc und Marty war ihrem Widersacher Biff ein Sportalmanach der Zukunft in die Hände gefallen, der diesen zum reichsten Mann von Hill Valley gemacht und ihm die Ehe mit Martys Mutter eingebracht hatte. Nun muss mit einer Reise in die Vergangenheit die Gegenwart geändert werden. Sind ja gerade schwer in, die 80er. USA 1989. Regie: Robert Zemeckis.

RTL 2, 20.15 Uhr

Flash Gordon

Die Erde wird von zahlreichen Naturkatastrophen heimgesucht. Der Footballspieler und Supermann Flash Gordon ist der einzige, der den drohenden Untergang aufhalten könnte. Mit dem skurrilen Wissenschaftler Hans Zarkov und der bezaubernden Dale Arden fliegt er zum Planeten Mongo. Dort wollen sie dem tyrannischen Imperator Ming das Handwerk legen, der für die Katastrophen verantwortlich ist. GB/USA/NL 1980.

Tele 5, 20.15 Uhr

Das Literarische Quartett

Volker Weidermann, Christine Westermann, Thea Dorn sowie der heutige Gast, die traurige Philosophin und Publizistin Svenja Flaßpöhler, diskutieren über vier Neuerscheinungen, immerhin auch über Brigitte Kronauer.

ZDF, 22.55 Uhr

Marnie

Was für ein Plot! Marnie Edgar hat in mehreren Unternehmen größere Geldsummen gestohlen. Als der junge Verleger Mark Rutland sie auf frischer Tat ertappt, verspricht er, sie nicht anzuzeigen, wenn sie ihn heiratet. Widerwillig lässt sich Marnie darauf ein. Mark versucht nun alles, um seine Frau von ihrer Kleptomanie zu heilen. Dabei kommt er einem schrecklichen Geheimnis in ihrer Vergangenheit auf die Spur. Mit Sean Connery, Tippi Hedren. Und von Alfred Hitchcock, USA 1964.

BR, 22.55 Uhr