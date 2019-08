Hunger durch Raubbau

Paulo Whitaker/REUTERS Um die Fleischproduktion zu steigern, wird der Regenwald abgeholzt

Der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), der sogenannte Weltklimarat, hat am gestrigen Donnerstag in Genf seinen neuesten Sonderbericht vorgestellt. In diesem wird der Wissensstand über die Auswirkungen der Landnutzung auf das Klima zusammengefasst. Durch Entwaldung und den Abbau fruchtbaren Humusbodens werden Treibhausgase freigesetzt. Ebenso durch Überdüngung und die Haltung von Wiederkäuern. In den sieben Kapiteln des Berichts geht es um Sicherung der Welternährung, Wüstenbildung, Humusverlust, Emission von Treibhausgasen durch verschiedene Landbautechniken und den Einfluss des Klimawandels auf die Landwirtschaft.

Die Lage ist ernst, so ließe sich die Botschaft zusammenfassen. Zwar hat sich die Ernährungslage der Menschheit in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert, aber noch immer sind 821 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das ist allerdings nicht nur eine Frage der produzierten Nahrungsmittelmenge. Von diesen verderben nämlich weltweit 25 bis 30 Prozent oder werden weggeschmissen, bevor sie verzehrt werden können. Außerdem gibt es inzwischen rund zwei Milliarden übergewichtige Erwachsene, die offensichtlich mehr essen, als sie benötigen und ihrer Gesundheit zuträglich ist.

Darüber hinaus bereitet der Zustand der Böden und damit die Zukunft der Landwirtschaft große Sorge. Knapp 20 Prozent der gesamten Landfläche ist inzwischen durch Humusabbau, Erosion und Versiegelung betroffen, die von menschlichen Aktivitäten verursacht werden. Auf landwirtschaftlichen Flächen, so der Bericht, geht fruchtbarer Boden zehn- bis zwanzigmal schneller verloren, als er sich neu bilden kann. Das gilt aber nur insofern, als das Land zum Beispiel als Weide ruht. Werden die Böden bearbeitet, ist die Verlustrate sogar 100mal größer als die natürliche Neubildungsgeschwindigkeit. Hinzu kommen die Belastungen durch häufiger auftretende Hitzewellen und Dürren, durch heftigere Niederschläge, Überschwemmungen und Küstenerosion durch den steigenden Meeresspiegel und höher auflaufende Wellen. 2015 lebten eine halbe Milliarde Menschen in Regionen, die zwischen 1980 und 2000 eine Ausbreitung der Wüsten erlebt hatten. 20 bis 37 Prozent der menschlichen Treibhausgasemissionen stammen, so der Bericht, aus der Landwirtschaft, der Entwaldung, dem Bodenverlust sowie aus Düngung, Düngerproduktion und dem Transport von Lebensmitteln.

Entsprechend sehen die Bundesministerien für Forschung und Umwelt in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Bericht »substantielle Risiken für die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten«. Im gewissen Gegensatz steht dazu allerdings, dass die Bundesregierung den Abschluss eines Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Handelsverbund Mercosur vorangetrieben hat. Im Juni wurde er unterzeichnet, muss aber noch ratifiziert werden. Mit dem Abkommen könnten die brasilianischen Agrarexporte in die EU weiter zunehmen. Vor allem Soja und Rindfleisch machen in diesem Zusammenhang Umweltschützern und Entwicklungsorganisationen Sorgen, denn diese werden auf Flächen gewonnen, auf denen zuvor tropische Wälder zerstört wurden. Die Entwaldung des Amazonasbeckens schreitet unter der neuen rechten, mit der Agrarlobby verbundenen brasilianischen Regierung unter Jair Bolsonaro besonders rasch voran. Brasilianische Wissenschaftler befürchten inzwischen, dass schon bald ein Punkt erreicht sein könnte, an dem der Wald nicht mehr zu retten ist, zum Beispiel, weil mit zunehmender Entwaldung die Wasserkreisläufe zusammenbrechen.

In mindestens 17 deutschen Städten kam es am Donnerstag zu spontanen Demonstrationen von Schülern, die rascheren Klimaschutz forderten. In den meisten Fällen fanden die Versammlungen während der Schulzeit statt. Im September wird ein weiterer IPCC-Sonderbericht veröffentlicht, der sich mit dem Zustand der Weltmeere und der Kryosphäre beschäftigen wird, das heißt, mit dem Eis an den Polen und den Gebirgsgletschern.