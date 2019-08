Hitlerbilder bei Daimler

Sebastian Gollnow/dpa Die Unternehmensleitung fürchtet um ihren Ruf und schätzt den Betriebsfrieden (Sindelfingen, 24.1.2018)

Bekenntnisse zu Toleranz und kultureller Vielfalt wirken oft bemüht und phrasenhaft. Vertreter des Daimler-Werks in Stuttgart-Untertürkheim hatten es in den vergangenen Jahrzehnten aber gar nicht nötig, sich zu diesen Werten zu bekennen oder an sie zu appellieren. Denn das Stammwerk galt lange als ein Ort, an dem »Integration an der Werkbank« gelebt wird. Damit stand es symbolisch für das liberale Selbstbild der Landeshauptstadt und sorgte wesentlich für positiv besetzte Bilder von Gastarbeitern wie etwa jenes des hart arbeitenden »Italo-Schwaben«, der tüchtig Schichten schiebt und sich dadurch seinen Traum von Benz und Eigenheim verwirklicht.

Spätestens seit den jüngst publik gewordenen Entlassungen zweier Daimler-Angestellter wegen rechter Hetze hat dieses Bild des Weltkonzerns arge Kratzer erlitten. Ein weltweiter Imageschaden ist wahrscheinlich. Dabei liegen die Ereignisse schon mehr als ein Jahr zurück, über die das ARD-Magazin »Report Mainz« und das Magazin Stern nun berichtet haben. Was genau vorgefallen ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Ein türkischstämmiger Arbeiter und Vertrauensmann der Gewerkschaft IG Metall hatte zwei anderen Beschäftigten – einer davon ebenfalls Mitglied der IG-Metall – vorgeworfen, ihm monatelang diskriminierende Nachrichten und Fotos zugesandt zu haben, darunter Bilder von Adolf Hitler, von Hakenkreuzen sowie Darstellungen, die Moslems abwerten. Der Konzern entließ die Mitarbeiter daraufhin, das Stuttgarter Arbeitsgericht bestätigte die Entlassungen in einem darauffolgenden Prozess in erster Instanz. Ein Berufungsprozess vor dem Landesarbeitsgericht ist anhängig.

Die rechte Pseudogewerkschaft »Zentrum Automobil« hat den Fall nun in einem Film mit dem Titel »Der Vertrauensmann« instrumentalisiert und versucht, ihn als gezielte Racheaktion der IG Metall darzustellen. Der rechten Organisation zufolge soll sich die Beziehung der drei Kollegen ganz anders dargestellt haben, als es der offiziellen Version zu vernehmen ist. Vertrauensvoll soll diese gewesen sein, die Bilder soll der Betroffene keineswegs als diskriminierend, sondern gar als witzig empfunden haben.

Laut Darstellung von »Zentrum« führte erst eine Konfrontation mit dem Vorgesetzten dazu, dass sich alles änderte. Der hatte die drei angeblich mit ihrer mangelnden Produktivität konfrontiert, wobei die beiden deutschen Mitarbeiter darauf verwiesen hätten, dass der türkischstämmige Kollege aufgrund eines »florierenden Handels« und seiner Tätigkeit als Vertrauensmann der IG Metall nur selten am Arbeitsplatz sei.

Daraufhin, so die Darstellung der Organisation, habe der Kollege einen Betriebsrat der IG Metall kontaktiert und von angeblicher Diskriminierung berichtet. Rachefeldzug aus persönlichen Motiven statt Mobbing mit ausländerfeindlichem Hintergrund? Das gut halbstündige Filmchen der Kleinstgewerkschaft – von 755 Daimler-Betriebsräten in ganz Deutschland gehören nur elf dem »Zentrum« an – hat jedenfalls Zweifel gesät und zu ungewöhnlichen Schritten geführt.

So sah sich der Konzern selbst in Person des Vorsitzenden Ola Källenius zu einer Stellungnahme genötigt, in der er Daimler bescheinigt, »nicht nur ein Innovations- und Jobmotor, sondern auch ein Motor für Integration« zu sein. Auf die genauen Umstände der Entlassung geht Källenius in der offiziellen Verlautbarung nicht ein. Den Schritt, trotz laufender Kündigungsschutzverfahren an die Öffentlichkeit zu gehen, begründet der Konzern mit der Wirkung des Films, in dem es »zu einer äußerst bedenklichen Verzerrung der Wahrnehmung zwischen Opfern und Tätern« komme.

Die Entscheidung zeigt vor allem, dass die Stuttgarter sich zumindest des möglichen Schadens bewusst sind, den die Vorkommnisse ihrer internationalen Reputation zufügen könnten. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht sagte der Deutschen Presseagentur unterdessen, »Rechtsextremismus« habe bei Daimler keinen Platz, einen rechtsfreien Raum gebe es nicht. Wie sehr der von der Unternehmensführung geschätzte »Betriebsfrieden« inzwischen leidet, zeigt ein Vorfall vor dem Werksteil Mettingen nahe Stuttgart Mitte Juli: Dort kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern der IG Metall und des »Zentrums« aufgrund des Films. Beendet wurde der Konflikt schließlich von der Polizei.